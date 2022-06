El presumpte agressor a la menor d'Igualada maltractava la seva exparella

Del sumari de la investigació sobre la brutal agressió sexual a una menor a Igualada la matinada de Tot Sants en sortir d'una discoteca, al que ha tingut accés RTVE, es desprèn la crueltat amb la qual el presumpte agressor havia tractat anteriorment la seva exparella. Els Mossos d'Esquadra van decidir investigar-lo després de conèixer els fets.

Hores després de la violació a la menor en sortir de la discoteca Épic d'Igualada, l'1 de novembre, el presumpte agressor va anar al jutjat a signar la llibertat vigilada. Aquesta mesura se l'havia imposat el jutge per violar anys abans la seva germana petita. Aquell mateix dia de Tot Sants, la seva parella el va acompanyar en la signatura davant la justícia. Així es desprèn del sumari de la investigació.

L'1 de novembre, el presumpte agressor va anar al jutjat a signar la llibertat vigilada RTVE Catalunya

"Alcohòlic", "agressiu", "gelós", "narcisista" i "imprevisible". Així el defineix la jove davant els agents de la policia catalana, quan relata la brutal pallissa que va rebre tan sols un mes abans dels fets d'Igualada. En aquesta agressió segueix un patró molt similar. Segons explica l'exparella, la va arrossegar per les escales fins a portar-la a un carreró, la va colpejar, amb cops de punys i puntades, empentes... i la va violar.

La exparella de l'agressor relata que va partir fins a cinc agressions RTVE Catalunya

En una de les seves converses per WhatsApp, l'exparella li diu que no entén com pot estar tan tranquil després de l'agressió. Ell contesta que no ho sap.

El presumpte autor confessa no entendre com està "tan bé" després de l'agressió a la seva exparella RTVE Catalunya

La noia també va explicar que almenys l'havia agredit cinc cops més, però va descartar denunciar-lo. Si no va arribar a més en alguna altra ocasió, va dir, va ser perquè un company de pis el va frenar.

L'exparella del presumpte agressor creu que un company de pis va evitar més accions violentes RTVE Catalunya

Al febrer, va deixar la relació que mantenia amb ell, però va continuar parlant amb ell per WhatsApp fins un dia abans de la seva detenció.