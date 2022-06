El insomnio es la dificultad para quedarse dormido o conciliar el sueño o los dos. Como resultado se duerme poco, la calidad el sueño será menor y quizás no te sientas descansado al levantarte. Uno de los síntomás más frecuentes que afecta a la población precedido del dolor.

El gallo que no cesa - Médico de guardia: Dificultad para quedarse dormido - Escuchar ahora

"Si tardas más de 30 minutos en dormirte o si duermes menos de seis horas. Es un trastorno de sueño frecuente que puede causar dificultad para quedarse dormido o incluso mantenerlo. Puede hacer que se despierte demasiado temprano y no puedas volver a dormirte", explica el "médico de guardia" Javier Salas en El gallo que no cesa.

El 10% de la población tiene insomnio de manera crónica. Pero casi el 50% lo padece en algún momento de la vida. Donde afecta en gran medida es las personas ancianas y sobre todo en las mujeres por menopáusicas. Tiene efectos negativos para la salud mental, la salud física, la calidad de vida y en el rendimiento laboral.

Pero, ¿cuántas horas de sueño necesitamos para no presentarlo? Un recién nacido duerme entre 16 y 18 horas y un adolescentes en nueve y 10. Los adultos, de media, necesitamos entre siete y ocho horas diarias. "La duración del sueño inferior a ocho horas no significa que el individuo tenga insomnio ya que cada persona tiene unas necesidades diarias que son variables y depende de la edad. Hay adultos que con cinco o seis horas duermen lo suficiente".

¿Hay tipos de insomnio?

Existen distintos tipos y cada uno de ellos va a presentar un tratamiento distinto. Javier comenta que hay tres: transitorio, de corta duración y el de larga duración.

Insomnio transitorio: Dura muy pocos días y desaparece. Se presenta en individuos que nunca han tenido este problema de sueño, pero se da por situaciones concretas y transitorias. "Por estrés en el trabajo o los exámenes, o en casos como el jet lag o dormir en ambientes extraños. En estos casos no es recomendable tomar ningún tipo de tratamiento". Corta duración: El más común. Suele durar un máximo de cuatro semanas causado por situaciones estresantes, más graves que las anteriores. "Como el insomnio que se produce en caso de fallecimiento de un familiar o por problemas económicos". De larga duración: Crónico. Los problemas de sueño están presentes durante un período superior a un mes. "Es secundario lo que significa que son síntoma o el efecto secundario de algún problema. En este caso se puede instaurar un tratamiento con fármacos hipnóticos".

Aunque no se queda solamente aquí. El "médico de guardia" expone que también se puede clasificar en función cómo se produzca. Puede darse el caso de ser inicial. A la persona le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño pero cuando lo hace no suele despertarse en toda la noche. O también puede que el individuo sufra numerosos despertares a lo largo de la noche, que puede hacer incluso que no se vuelva a dormir.