En marxa l'Operació Estiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que durarà fins al 5 de setembre, i que preveu un "estiu calent" a la ciutat. L'arribada massiva de turistes que es preveu gràcies a la rebaixa de restriccions contra el coronavirus també comportarà previsiblement un augment de delictes, especialment els furts. Per això, els carrers i places de la ciutat estaran més vigilats per la Guàrdia Urbana.

Jordi Oliveras, portaveu de la GUB, adverteix sobre aquesta previsió d'un augment de la delinqüència després de la pandèmia. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. "S'incrementarà el turisme. Probablement, sigui molt important l'increment", ha dit sobre unes dades que es preveuen prepandèmiques. La referència és l'any 2019, ja que el 2020 és un any considerat "inhàbil".

"El nostre objectiu és que l'increment de delictes, especialment contra el patrimoni, no arribin a l'alçada dels que teníem el 2019. Creiem que ho aconseguirem", ha dit. El responsable ha afegit que GUB i Mossos estan incrementant els recursos per evitar que les xifres "es disparin" i que "siguin controlables".

" Normalment utilitzen la violència. És el que més ens preocupa ", insisteix Oliveras, detallant que no només treballen en la reacció per intentar frenar als lladres. Segons ha dit, també col·laboren amb els peristes per assolir detenir als delinqüents.

El portaveu de la GUB ha detallat una de les estratègies que segueixen aquests lladres per aconseguir rellotges. Segons ha relatat, fan una foto a l'objecte que porta certa persona abans de cometre el delicte, per passar-lo a un perista professional perquè valori el rellotge i els digui si és interessant. Quan estan segurs de que els val la pena, s'ajunten un grup de persones i cometen el robatori.

La percepció de perill

En aquest sentit, l'agent ha assegurat que els ciutadans de Barcelona no han d'estar ara més alerta que fa uns anys davant d'aquests delictes. Oliveras defensa el nivell de seguretat de Barcelona, posant d'exemple un article de The Economist que la posava com a quarta ciutat més segura d'Europa i la desena més segura del món. "Estem en una ciutat segura", ha dit, tot reconeixent un "soroll mediàtic" que dona la sensació contrària.

El portaveu de la GUB veu una preocupació "legítima" la que té la ciutadania per la seguretat, però ha destacat la disminució de fets delictius en el darrer any. Segons les seves dades, el 2021 hi ha hagut un 35% menys de fets delictius que el 2019 (entre els quals un 39% són delictes contra el patrimoni), però "no s'ha traduït en una percepció de seguretat per part de la ciutadania com havia de ser". "Això ens preocupa. Hi estem treballant. La ciutadania ha de pensar que la policia de Catalunya estem al carrer", ha defensat.