Femmes Vandales: artistes urbanes a la Nau Bostik de Barcelona

50 artistes urbanes, majoritàriament de Barcelona i d’Hamburg, són les protagonistes de l’exposició 'Femmes Vandales' a la Nau Bostik ubicada a la capital catalana. Totes van començar deixant la seva firma al carrer abans de fer el salt a altres estils. Pots veure la mostra fins al 5 de juny a la Galeria B-Murals.

Segons explica l’artista Sigrid Amores al programa ‘Punts de vista’, el grafiti sempre ha estat un món predominat per homes, però reconeix que cada cop s’està obrint molt més cap a les dones. “La nostra reivindicació és que volem més espais i volem estar més presents”, reclama.

L’exposició “Femmes Vandales” és una oportunitat per visibilitat l’art urbà fet per dones creadores. Un dels objectius de la mostra, d’acord amb la comissària i artista Susana Medina "Bubbles", és que infants i joves vegin a les artistes com a referents: “Com més ‘rol models’ femenins vegem en posicions que ens agradaria ser, més hi haurà en el futur.”