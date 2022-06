La proposta de fixar un nou impost als creuers que arribin a Barcelona i la intenció de l’Ajuntament de Barcelona de limitar a 3 la presencia en un mateix dia al Port tal com es fa a les Balears han centrat la reunió de la Comissió Mixta entre el consistori Barceloní i la Generalitat. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha comunicat per carta aquesta setmana al consistori barceloní que estan ultimant els treballs en aquest sentit perquè l'executiu pugui aprovar la mesura "durant les pròximes setmanes".

L'objectiu que buscava el plantejament anunciat per l'alcaldessa barcelonina al Càfè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 era poder actuar sobre la contaminació que provoquen els grans vaixells que atraquen i evitar el col·lapse turístic en determinades dates quan conflueixen fins a sis creuers de grans dimensions. De moment, el que han acordat totes dues administracions és la creació d'una taula de treball conjunta en la que també es convidarà el Port i representants de l'Estat, per estudiar mesures al respecte, sense concretar quines.

“�� La Generalitat accepta estudiar la reducció de l'impacte dels creuers a Barcelona. �� El Govern aposta per un impost i Colau insisteix a limitar l'arribada de les embarcacions | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/dH9AVRysvm pic.twitter.com/mdSgx7tvnV “

Precisament, un dels temes per intentar reduir la pressió turística a la ciutat, passaria per la prohibició dels bici-taxis. De moment s'ha decidit crear una comissió, però mentrestant l'Ajuntament podrà restringir la seva presència als carrers.

Altres acords

La mateixa alcaldessa, Ada Colau, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, han presidit aquest dijous la Comissió Mixta entre el consistori de la capital catalana i la Generalitat. A banda de la proposta de Colau de limitar l'arribada de creuers a la ciutat, també s’han abordat els fons europeus, la cooperació en polítiques d'igualtat, i qüestions relacionades amb la mobilitat i el transport públic, la seguretat i la salut, entre altres.

Entre els acords als quals s'han arribat destaca el cofinançament del 70% del telèfon de prevenció del suïcidi impulsat per Barcelona o el cofinançament dels punts municipals de dentista per les persones vulnerables. Pel que fa a la seguretat, s'insten a concretar el protocol de col·laboració entre els cossos de seguretat davant la violència masclista i un grup de treball per prevenir els incendis forestals i el control dels porcs senglars a Collserola.

També s'inclouen actuacions en la xarxa de metro, la salut i l'educació, amb un import de 175,5 milions; el finançament de projectes estratègics de ciutat, amb inversions en residències i centres cívics i amb 13,5 milions fins a 2023, i 42,5 milions per a polítiques de rehabilitació dins d'un acord de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consorci de l'Habitatge de Barcelona.