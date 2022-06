Benedict Cumberbatch y la locura de los gatos psicodélicos del siglo XIX

Después de poner patas arriba la masculinidad tóxica, metiéndose en la piel de un cowboy tejano en El poder del perro; entrar de lleno en el universo Marvel, convertido en Doctor Stranger y conquistar al público con su brillante papel de Sherlock, Benedict Cumberbatch se atreve ahora también con un biopic de lo más pintoresco, en el que vuelve a demostrar su habilidad para encarnar personalidades complejas.

El próximo 9 de junio se estrena en cines Mr. Wain, (The Electrical Life of Louis Wain) (2022), en la que el actor británico da vida a un pintor cuya obra ha trascendido a su nombre. Si alguna vez has visto el integrante retrato de un gato de ojos enormes y rasgos humanos, seguramente estabas ante un cuadro de Louis Wain, uno de los artistas más emblemáticos de Inglaterra.

LOUIS WAIN (1860-1939)