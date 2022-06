L'atur baixa a nivells d'abans de la crisi financera

El 2022 està suposant un veritable punt d’inflexió pel que fa a la recuperació del mercat laboral. Després del millor abril des de 2008, les xifres de maig també són pràcticament de rècord. La caiguda de l'atur registrat d'un 4,57% respecte a l’abril, amb 16.671 inscrits menys a les llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya en són la màxima evidència.

“�� L'atur registra una reducció rècord al maig a Catalunya (-16.671) i recupera per primera vegada els nivells d'abans de la crisi financera de 2008 | @Lorena_Amo @cafedidees_rtve ➕ Info a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/LonaB5nsOH “

La dinàmica positiva és general. En el darrer any el descens de l’atur se situa ja en el 27,8% i 133.800 persones menys buscant feina. Només ha anat millor a les Balears (-52%) i a les Canàries (-30%). Al conjunt de l’Estat també s’ha aconseguit rebaixar la xifra dels 3 milions de desocupats per primera vegada des del 2008.

El ritme de contractació una vegada superades les restriccions de la pandèmia ens porten, a més, a nivells que no veiem des d’abans de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi financera, concretament de l'agost del 2008, amb 348.027 aturats registrats en total .

Els serveis lideren la reducció

L’economia catalana està cada vegada més terciaritzada. La dependència de sectors com el turisme, com demostren les bones dades d’arribada de visitants de l’abril, i tota la indústria que l’envolta va fer que al maig fos el sector on es reduís el gruix dels aturats, amb 12.882. Acumula això sí, encara 250.605 desocupats. El segueixen la Indústria amb 39.301 (-1.045), i la construcció amb 27.239 (-1.061).

L'atur va descendir al maig en totes les províncies catalanes: a Barcelona, va caure en 10.414 aturats; a Girona en 1.756; a Lleida en 2.168; i a Tarragona en 2.333. Dels 348.027 aturats catalans, 148.956 són homes i 199.071 dones, mentre que el col·lectiu d'aturats menors de 25 anys és de 19.222.