Les millors receptes contra el malbaratament amb Ada Parellada

Quan dius el nom d'Ada Parellada no cal dir gaire cosa més. Fa anys que ens acompanya a través dels mitjans de comunicació i les seves receptes inspiren a moltes cases catalanes. Ha visitat el programa 'Punts de vista' per ressaltar la faceta cultural de la gastronomia i ha tingut temps per reivindicar la cuina de reaprofitament amb Tània Sarrias.



Ada Parellada és una cuinera creativa, amb molta tradició familiar al darrere, i una activista contra el malbaratament alimentari que ha fet d'aquesta causa la seva lluita personal. El seu restaurant Semproniana és una institució a la ciutat de Barcelona, amb una cuina molt elaborada però amb uns preus gens desorbitats. Al programa ha explicat quin és el secret perquè un restaurant funcioni.



La xef catalana va començar a estudiar dret, però mai va acabar la carrera perquè es va acabar dedicant al negoci de la cuina, que ja li venia de família. Porten 4 generacions dedicades a l'hostaleria. En moltes de les seves entrevistes, Parellada posa molt en valor el paper de la seva mare com a dona treballadora.