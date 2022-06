Carol Vegas se está luciendo en su paso por el programa. No solo nos acerca postres ricos y de una manera fácil. Todos van acorde a la temática. ¿Por qué a ver, con qué territorio se asocia el gentilicio de boquerones? Pregunta de concurso y respuesta correcta: Málaga. Así que en un programa dedicado al boquerón, no puede faltar un postre de la tierra de los boquerones (gracias Carol por no haber hecho un postre con el pescado azul).

Y ahora lo importante, ¿sabéis lo que son las tortas locas malagueñas? Un dulce espectacular con hojaldre, crema pastelera y un poco de yema quemada.

Vegas es la chef y profesora de repostería al mando del laboratorio gastronómico de Menudos Torres, más didáctica en sus explicaciones no puede ser. Anímate con esta receta y sigue al dedillo el paso a paso.

07.53 min Receta de tortas locas malagueñas

Receta de tortas locas malagueñas Receta de tortas locas malagueñas postres Ingredientes Preparación 1 lámina de hojaldre

500 g de nata para montar 35% M.G.

40 g de almidón de maíz

110 g de azúcar

100 g de yema de huevo

40 g de mantequilla

Vainilla

Para la yema pastelera:

250 ml de agua

150 g de azúcar

150 g de azúcar glas

40 g de almidón de maíz

3 yemas Primero, precalentamos el horno a 190ºC, unos 15 minutos. Con un cortapastas cortamos el hojaldre y las ponemos en la bandeja de horno. Horneamos 10 minutos a 190ºC. En un bol, mezclamos nata, almidón de maíz, azúcar, yema de huevo y vainilla. Mezclamos. Calentamos en el microondas a máxima temperatura. Lo dejamos 8 minutos, y cada minuto y medio, removemos. Pasado este tiempo, añadimos la mantequilla y batimos. En un cazo, fundimos el agua y el azúcar y dejamos hasta que hierva. En ese momento, incorporamos el azúcar glass y el almidón de maíz. Agregamos las yemas y seguimos removiendo hasta que espese. La reservamos en un bol y batimos como hemos hecho con la crema anterior. Montamos las tortas. Una base de hojaldre, disponemos la crema pastelera y bañamos la tapa superior de yema. Cubrimos y decoramos con una cereza.