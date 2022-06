Anar a l'escola en bicicleta o a peu, iniciatives per tot el territori a 'Planeta R'

Vivim en un món ple de trànsit, presa, contaminació... Tot i que tenim una mitjana de dues bicicletes a casa, a Catalunya només l'1% dels infants van al col·legi en bicicleta. Tenint en compte que substituir el cotxe per la bici en un trajecte de 3 km evita l'emissió de 580 grams de CO2, no seria interessant buscar un canvi?

A 'Planeta R', la Martina Klein se'n va cap a Osona per parlar amb l'Helena Viladrell, la impulsora del Busbici de Vic i de @canvis_en_cadena. Una iniciativa que té com a objectiu que els infants arribin a l'escola en bicicleta d'una forma sostenible, segura i divertida.

"Gràcies a l'energia dels infants, famílies, Osona amb bici i persones voluntàries i Canvis en Cadena, hem impulsat 12 línies que mouen més de 200 infants i 50 persones adultes cap a 7 escoles de la ciutat"

El Bicibus és una iniciativa per acompanyar als infants a l'escola en grup RTVE CATALUNYA

Funciona a través de voluntaris que acompanyen a un grup nombrós d'infants cap a l'escola. Els adults porten un peto groc i els nens van variant en funció de l'escola a la qual pertanyen.

S'organitzen a través d'una App on apareixen les diferents línies, els voluntaris i on es poden apuntar els infants. Aquest projecte ha inspirat a altres ciutats i escoles del territori: com Barcelona o Sabadell i, a més, es va fer tan viral que va arribar a altres ciutats com Frankfurt o San Francisco.

Gràcies al bicibús han sorgit altres iniciatives com el 'bus escolar a peu'. Un projecte que consisteix a establir recorreguts dissenyats per les escoles, amb línies i punts prèviament determinats, on els nens i les nenes esperen per anar tots plegats a peu fins a l'escola.

Totes dues són molt beneficioses: els infants arriben a l'escola molt actius, desperts i amb ganes de fer coses... d'una forma sostenible!