Recuperar series antiguas que triunfaron hace 10, 15 o 20 años se ha puesto de moda. Por que si un formato triunfó hace años, no hay motivos para pensar que recuperarlo una década después no vaya a tener éxito. Lo hemos visto con Friends, Pasión de Gavilanes, Los hombres de Paco… Ahora es el turno de Un paso adelante, la serie juvenil que conquistó a toda una generación en los 2000. Vuelve el formato después de dos décadas con todos sus protagonistas menos Pablo Puyol. Una ausencia notable que el propio actor no acaba de entender.

Estos días, le han preguntado precisamente por esto en varios medios de comunicación. La serie recupera a sus rostros más conocidos: Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo o Mónica Cruz. Junto a Pablo Puyol, eran los principales protagonistas de Un Paso Adelante.

Pablo interpretaba a Pedro, y de momento, parece que no le veremos en la próxima secuela. “Hasta donde yo sé, no. No me han contactado. Supongo que no, pero no lo sé. Me encantaría estar”, desveló en una entrevista con el periodista José Yélamo.

También ha hablado de su ausencia para el diario El Español: “Es una historia en la que me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón”.