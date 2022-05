Resolem tots els dubtes sobre les Subvencions del Bo Lloguer Jove

Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, ens resol tots els dubtes sobre les Subvencions del Bo Lloguer Jove, que es podran demanar a Catalunya a partir del 8 de juny. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que es tracta d'un pla del govern estatal que veu com una "segona edició" de la renda bàsica d'emancipació. Preveu un ajut lineal de 250 euros per un període de dos anys.

Sala també ha concretat que, en aquest cas, el pis compartit entra dins de les possibilitats del bo, per la qual cosa els diferents joves que conviuen poden fer la sol·licitud. "La suma dels diferents ajuts no pot superar el preu del lloguer del pis" , ha puntualitzat el responsable. En aquest sentit, ha reconegut que el topall màxim de 900 euros de lloguer del pis pot ser una dificultat en "determinats àmbits territorials de Catalunya".

És compatible amb altres ajuts?

Sobre la convivència amb altres ajudes, Sala ha puntualitzat que aquestes Subvencions del Bo Lloguer Jove són compatibles amb altres prestacions, però no amb altres ajudes per al lloguer. El responsable ha posat d'exemple les ajudes per al lloguer que traurà el Govern de la Generalitat en una convocatòria ordinària aquest mes de juny.

Hi haurà un col·lapse informàtic?

Sala assegura que s'han pres totes les mesures possibles per evitar un col·lapse quan es pugui demanar, però reconeix que el "disseny de la mesura" els porta a preveure "una certa allau" el dia 8 a les 9 del matí. En aquest sentit, ha aprofitat per assenyalar que no està pensada per als joves amb més necessitats i que més la requereixen, i que no ha permès a la Generalitat articular una fórmula de concurrència competitiva.

El responsable ha aprofitat per destacar que "preferiblement" les sol·licituds s'han de fer a través del portal de tràmits de la Generalitat. Tot i això, també es poden realitzar a les oficines locals d'habitatges distribuïdes per tot Catalunya, així com en les oficines joves.

La Generalitat l'ampliarà amb recursos propis?

El secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat també ha justificat que no s'hagi ampliat el bo jove per al lloguer amb recursos propis: "No estem d'acord en com se'ns obliga a gestionar aquests recursos. No estem d'acord que siguin 250 euros lineals per a tothom", ha defensat.

D'altra banda, critica que tampoc estan d'acord amb el repartiment que s'ha fet entre comunicats, ja que Catalunya "només" rep el 14,5%, que permet donar via lliure a 966 sol·licituds. Considera que són "molt poques", tenint en compte que el 17% de la població jove de l'Estat està en aquesta comunitat i que 1 de cada 4 habitatges destinat a habitatge habitual i que està en règim de lloguer estan a Catalunya.

D'aquesta manera, Sala ha dit que dels 200 milions que es reparteixen, en comptes de 19 milions, Catalunya n'hauria de rebre 50 si es repartís en funció del nombre d'habitatges per a llogar. O 34 milions d'euros si fos en funció del nombre de joves que viuen a Catalunya.

"Hi haurà un repartiment que serà insuficient i injust. Per tant, no suplementarem aquesta partida pressupostaria", ha argumentat. Tot i això, ha insistit que els que no tinguin una resolució favorable es podran acollir a la convocatòria d'ajudes ordinàries al lloguer per a joves.