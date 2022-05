La menor violada a Igualada no recorda res pel cop al cap

La menor de 16 anys que va ser violada el novembre passat a la sortida de la discoteca Épic a Igualada, Barcelona, ha declarat que no recorda res durant els 10 dies posteriors a la brutal agressió. La jove ha explicat que pateix seqüeles i traumes, com "pànic" a sortir de casa o problemes per poder dormir, a causa dels fets dels quals no recorda "res" per l'amnèsia que li va provocar el cop que va rebre al cap. L'interrogatori s'ha centrat en preguntes sobre aquestes seqüeles.

“Declaració de la menor víctima de la brutal violació d'Igualada.



�� Ho ha fet telemàticament. Al jutjat estava present l'investigat, que ha pogut escoltar-la | @RTVECatalunya @Palacios_Isabel



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/TCqgoNjYdL“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 31, 2022

La jove ha declarat aquest dimarts durant 15 minuts per videoconferència davant el jutge del jutjat d'Instrucció 4 d'Igualada que investiga el cas, un mes després de la detenció del presumpte autor de l'agressió, un jove de 20 anys amb antecedents per delictes sexuals que està a la presó provisional en la presó de Brians 1.

Durant la seva declaració, la menor ha comptat amb el suport d'un equip de psicòlegs per a poder contestar a les preguntes que li formulava el jutge des de la sala del jutjat, on es trobava el seu presumpte agressor. La menor no ha tingut contacte visual en cap moment amb ell, tal com estableix la llei.

El presumpte violador ha seguit les declaracions de la seva víctima amb una actitud d'"impassible", "irrespectuosa" i "indiferent", mantenint en tot moment el cap baix i la mirada perduda.

Segons els advocats, a la seva declaració la menor ha assenyalat que no recorda "res" de l'agressió sexual a causa del "fort cop" que va rebre en la part dreta del cap i "a causa de les seqüeles que ha patit".

@@2344303,IMAGEN,FIRMA]

Sobre els fets, ha relatat que recorda haver anat abans de marxar-se del local al vestuari per a recollir la seva motxilla i canviar-se les sabates de taló que portava fins llavors per unes vambes per a poder caminar millor i que a la sortida de la discoteca es va trobar amb un amic. Es va acomiadar d'ell i ja no recorda res, només el que li han comptat amb posterioritat.

"Ha esborrat pràcticament els fets", ha subratllat l'advocat de la menor, Jorge Albertini, després de destacar que la jove agredida pateix una amnèsia de tot el que va viure entre l'1 de novembre i l'11 del mateix mes.