Consells per allargar la vida útil del teu telèfon mòbil a Planeta R

A Catalunya es venen cinc telèfons mòbils per minut i, la gran majoria, acaben a les escombraries. L'any 2020 es van recollir 42.565 tones de residus electrònics. Un smartphone hauria de durar 232 anys per compensar el seu dany ambiental. Allargar la seva vida útil o reutilitzar-lo li donaria una segona vida a l'aparell, però també al planeta.

Al sisè capítol de 'Planeta R', la Martina visita un projecte de la fundació Solidança on recondicionen telèfons mòbils per allargar la seva vida útil i evitar la bretxa digital. L'Adrià, tècnic de medi ambient i projectes, ens assegura que "hauríem d'intentar consumir amb la consciència d'allargar la seva vida útil. Saber que tenim poder a la nostra mà i que podem fer les coses molt millor des del punt de vista econòmic i social."

No és necessari anar-nos-en a la gamma més alta, però hem de ser conscients de les tecnologies que permeten que el telèfon pugui envellir millor que d'altres. Buscar l'última versió del sistema operatiu , la memòria RAM més ràpida, grans quantitats d'espai i un processador més potent farà que el teu mòbil aguanti més el pas del temps. És una gran inversió inicial, però s'acabarà rendibilitzant amb els anys.

Les altes temperatures són els grans culpables del desgast dels nostres smartphones . Com més calent estigui el seu telèfon, més es desgastarà, sobretot en components com les bateries.

Utilitzar el mòbil quan sigui necessari

Com més li exigim al nostre telèfon, més es desgastarà. Els processadors tenen diversos clústers de nuclis per fer coses d'alta i de baixa demanda. Si sempre portem el processador al límit, el desgast de tots els components serà major. El mateix passa amb la bateria: com més la carreguem, menys durarà.