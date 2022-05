Setmana decisiva pel futur del català a l'escola

El Govern treballa per aprovar abans de dimarts un decret que doni indicacions clares sobre com s'han d'usar el català i el castellà a les escoles. A partir d'aquest text en derivaran les instruccions que rebran els centres per complir amb la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de les classes en llengua castellana.

Dimarts expira el termini de 15 dies que el TSJC va donar al Govern per fer efectiva la decisió judicial, i l'executiu busca maneres d'el·ludir aquesta obligació com a mínim durant aquest curs, que s'acabarà en menys d'un mes. Fins ara, tots els intents de dilatar el compliment de la sentència han fracassat però a les últimes hores els serveis jurídics de la Generalitat han presentat un nou escrit en què s'insisteix en la improcedència de l'ordre al·legant que ja s'està preparant una nova normativa i que canviar els projectes lingüístics dels centres ara comportaria "greus perjudicis" i un gran "impacte econòmic".

El Govern, pressionat pels terminis La intenció de la Generalitat era esperar a tenir aprovada una nova llei abans de fer el decret que reguli l'ús de les llengües oficials a l'escola. Però les negociacions per acordar una llei que comptés amb el màxim consens de les forces polítiques que donen suport al model d'immersió lingüística s'han acabat allargant més de l'esperat i ara l'executiu no tindrà més remei que invertir els termes. Acord al Parlament per blindar el català a l'escola Haurà d'aprovar el decret abans de dimecres, que és quan expira el termini que va donar el TSJC per aplicar la sentència, i posteriorment s'aprovarà la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials pactada per PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem. La decisió de Vox, Ciutadans i PP de portar el text al Consell de Garanties Estatutàries perquè dictamini si s'ajusta a l'Estatut i la Constitució ha fet descarrilar el calendari que tenia al cap el Govern, ja que el més probable és que aquest òrgan no faci públic el seu dictamen abans d'una setmana. “�� Vox, Cs i PPC porten la llei del català al Consell de Garanties i paralitzen la seva aprovació prevista per a divendres.



��️ @Igarrigavaz: "És un assalt a la legalitat i una vulneració dels drets i les llibertats" | @RTVECatalunya



La maniobra dels tres partits de la dreta ja ha comportat una primera conseqüència. Divendres el Parlament va haver de suspendre el ple previst per aprovar en lectura única la proposició de llei, que preveu reafirmar el català com a llengua vehicular a les escoles i, alhora, reconeix el castellà com a llengua d'ús curricular.

El contingut del decret es coneixerà aviat Segons fonts de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, el decret que prepara el Govern no fixarà percentatges i el que farà és explicar com es fa el projecte lingüístic en un marc en què el català és el centre de gravetat del sistema educatiu. L'argument per no incloure percentatges és que com que cada vegada el sistema educatiu treballa menys amb un sistema d'assignatures i més en àmbits i competències seria poc lògic, diuen des de l'executiu, adaptar l'ús de les llengües a un marc que ja no existeix. La llei pactada i el nou decret també deixarà clar que els centres s'han d'atenir a les instruccions donades pel Departament d'Educació, en un intent d'aconseguir que la responsabilitat de qualsevol denúncia per incompliment no recaigui en els directors dels centres o els docents. Dissabte el president de la Generalitat va defensar públicament els grans consensos per protegir "allò que és el ciment que uneix aquesta societat plural i diversa, la llengua catalana". Pere Aragonès va llançar un missatge directe als tribunals i als partits de l'oposició: "Defensarem el català a tot arreu, a la societat, al treball, i a l'escola. Que deixin de posar el nas a les aules d'aquest país". “�� El president de la Generalitat reitera el compromís del Govern amb la defensa de la llengua catalana | @RTVECatalunya



��️ Aragonès: "Deixin de posar el nas a les aules d'aquest país" | @perearagones



