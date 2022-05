Altres formes per a la música amb La Sra. Tomasa

Més de quaranta grups d’artistes han passat pel Collins i tots tenen una cosa en comú: el talent. Un artista, practiqui la disciplina que practiqui, extreu de ben endins el talent que fa que la seva obra sigui única, original i inigualable. Existeixen les imitacions, els estils, i òbviament els gustos. Però cada artista, i per extensió cada banda, és única.

‘ La Sra. Tomasa: la historia se repite ’ (disponible a Filmin) és un dels formats que ha trobat la banda per estendre la seva música més enllà dels àlbums i els concerts presencials. Va ser una gran eina durant la pandèmia , però promet ser un altra forma de consumir música en directe. Amb un recull d’una de les seves Live Sessions, que esborra l’escenari habitual per ajuntar el públic al voltant dels músics i d’aquesta manera traspassa millor la vibració de les cançons, van aconseguir programar la pel·lícula als Cinemes Yelmo de més de 10 ciutats l’any 2019.

També hi ha bandes i grups que, sense els recursos de grans produccions, troben altres formes de canalitzar la seva música i d’arribar al seu públic com: convidar-los a veure una de les seves actuacions als cinemes. Així ho va fer La Sra. Tomasa amb una pel·lícula en què es pot veure un dels seus concerts en directe.

Davant aquesta resposta acció-estímul poc temps queda per la reflexió i per veure tot el que hi ha darrere de les bandes i dels artistes. Sovint no és tot el que ens imaginem. Ja no hi ha estrelles del rock que van de festa en festa fins al dia de l’actuació. En aquest terreny veiem com afloren els documentals que acompanyen cantants o ballarins a les gires, al procés de composició i gravació d’un àlbum o fins i tot, en alguns concerts. Laura Pausini , Lola Índigo , i d’altres talents que han explotat l’àmbit audiovisual en un encert davant de l’increment d’aquest tipus de produccions.

En l’actualitat el mercat musical està en auge i sembla que el consum de música ha anat canviant. Per una banda, les xarxes socials i les plataformes com Spotify, Youtube... fan que la corba de cada peça artística creixi exponencialment quan surt, però es desinfli amb rapidesa . Per una altra banda, l’audiència requereix cada cop més als seus artistes . Tot i que se’ls demana naturalesa també que, a part que estiguin traient un senzill cada mes, creïn un espectacle, estiguin actius a les xarxes socials i opinin sobretot el que succeeix a la societat.

Com extreuen les bandes el seu talent per destacar entre la multitud?

Una banda autogestionada

Ja hem tingut la visita de Rodrigo Laviña y su Combo, Roba Estesa i ZOO que ens han introduït dins del món de l’autogestió. La Sra. Tomasa és un exemple de banda polifacètica, ja que mentre únicament els veiem amb el seu producte final han hagut de gestionar molts altres àmbits per arribar on estan.

En paraules dels propis membres, “el no tenir recursos fa que t’espavilis i t’ocupis de tot una mica” i així ho han fet. Reconeixen que sovint els hi ha costat, ja que els hi ha anat minvant l’espai creatiu i el temps per fer música. Però també, que ho tenen ben gestionat i es recolzen els uns als altres en tot moment.

No son els primers, i ben segur no seran els últims, que trenquen amb les seves discogràfiques per autoproduir-se, que produeixen el seu propi marxandatge i que porten els comptes de la mateixa banda. De fet, un dels grups referents pels membres de La Sra. Tomasa és ‘Ojos de Brujo’ que té una història similar.

La Sra. Tomasa en un moment de l'actuació rtve catalunya

Reptes d’aquest calibre son els que fan que un grup destaqui i suri damunt de la Indústria de la mercantilització i el consum massiu. Un tret diferencial que els exposa i els apropa al seu públic. Ells mateixos han reconegut a Efecte Collins que no ha estat fàcil. Sovint els hi pesa més la part empresària que la part artística i no els compensa. Però tota espurna neix de treure el que més t’agrada endavant i fer que destaqui. Ells creen les cançons que els hi agrada i després veuen la reacció de les persones, per això també, ho fan el format que els agrada per arribar-ne a més. I l’èxit, no sabem què és, però està a prop de fer el que t’agrada sense por a les conseqüències.