Obrim fil - Tenim massa turistes?

És necessari el turisme per a la nostra economia? Podem viure sense? Venen massa turistes a casa nostra? Deixen riquesa pel conjunt de la societat o només per a uns quants? Els beneficis superen els perjudicis o més aviat al contrari? El Xavier Sardà i l’Ana Boadas aborden un debat amb tantes arestes amb el Màrius Carol, la Carme Lluveras, la Llucia Ramis, el Tomàs Güell, el Joan Gaspart o el Carles Sans.

A casa nostra conviuen, entre d'altres, hi ha dues visions antagòniques sobre com afrontar el fenomen turístic: d'una banda, els qui diuen que el necessitem i no en podem prescindir. En aquest grup estaria la guia turística amb més de dues dècades d'experiència, Paquita Vázquez. Al l'altre cantó hi ha els qui creuen que s'ha de reduir l'afluència de visitants, com el Jaume Osete, portaveu de la plataforma Zeroport i membre de la Xarxa per la Justícia Climàtica. A l'Obrim fil debaten sobre quins avantatges i quins inconvenients tenen cadascuna de les dues postures.

Els veïns són els qui més pateixen l'incivisme d'alguns turistes que visiten la ciutat. Dos representants dels ciutadans de Barcelona, el Manel Martínez, de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, i el Martí Cusó, membre de l'associació que agrupa als veïns i veïnes del Barri Gòtic, reflexionen sobre els inconvenients que pateixen per l'aglomeració de turistes. Algunes de les seves queixes també són representatives del que passa en altres localitats molt turístiques de Catalunya

Entre els molts indrets turístics de casa nostra, Lloret de Mar, a la Costa Brava, és un dels que més turistes acull cada any. Des del seu alcalde fins als veïns de diferents barris del poble, passant per comerciants, restauradors i botiguers, parlen davant les càmeres de l'Ana Boadas per analitzar com viuen el dia a dia del turisme en un dels llocs que més implantació té de tota Catalunya.

Carles Sans, actor del Tricicle, que està representant per tota Espanya el seu espectacle "Per fi, sol!", explica com ha vist canviar el seu barri, l'Eixample, i per extensió la resta de la ciutat amb l'increment constant del turisme. I com, per exemple, les voreres s'han omplert de gent parlant en mil idiomes. Però també explica com ell també va ser en el seu moment de joventut un turista d'espardenya a indrets com ara Florència

L'Ajuntament de Barcelona busca formes de fer conviure els residents de la ciutat amb els milions de turistes que la visiten cada any. El regidor de turisme i indústries creatives, en Xavier Marcé, parla d'alguns dels assumptes que tenen a l'agenda en aquest àmbit, com ara el nombre de creuers que han de poder entrar al Port de Barcelona, el pla d'usos o s'hi ha d'imposar o si s'ha d'implementar algun tipus de restricció a la mobilitat al qui venen de fora a fi d'harmonitzar els drets dels residents amb el turisme