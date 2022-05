Receta de mollete de 'pulled beef'

Para el mollete:

520 g de harina de fuerza

5 g de levadura

325 g de agua

50 g de aceite de oliva

Para la carne:

800 g de falda de ternera

100 g de mostaza de Dijon

80 g de melaza

1 cebolla

1 cs. de cúrcuma

Un ramillete de romero

Un ramillete de tomillo

Pimienta molida

Sal

Agua

Para el acompañamiento:

10 pepinillos

10 cebollitas encurtidas

Unas hojas de rúcula

Diluimos la levadura en agua, mezclamos con la harina de fuerza y amasamos 5 minutos. Vertemos aceite en un bol, incorporamos en él la masa y la tapamos con papel film o un trapo de cocina y dejamos que doble su volumen fuera de la nevera un par de horitas. Pasadas las dos horas, sacamos de la nevera y boleamos unidades de unos 120 gramos. Las vamos colocando encima de una bandeja de horno que habremos forrado de papel sulfurizado y dejamos que fermenten una hora aproximadamente. Cuando acabemos la masa y tengamos las bolas las horneamos a 220º C durante 12 minutos. Mientras preparamos la carne: por un lado, salpimentamos la falda de ternera y por otro, mezclamos las especias con la mostaza. Cuando tengamos la mezcla hecha, embadurnamos la carne con ella y la marcamos por todos los lados en una olla con un poco de aceite. La marcamos con aceite no muy fuerte, para evitar que se quemen las especias y amarguen. Cortamos la cebolla en juliana. Reservamos. Una vez marcada la carne, la retiramos y, en la misma sartén, rehogamos la cebolla. Cuando alcance el punto deseado, devolvemos la carne al recipiente, cubrimos con agua, añadimos dos cucharadas de melaza y cocinamos unas 3 horas con tapa. Pasado este tiempo, sacamos la falda de ternera con cuidado para que no se desmenuce y la desmigamos. Reservamos. Paralelamente, colamos la salsa, la reducimos y una vez bien reducida la mezclamos con la carne para que quede bien jugosa. Abrimos los molletes por la mitad, rellenamos con la carne deshilachada y aderezamos con unos pepinillos cortados en rodajas, las cebollitas cortadas en mitades y trocitos de rúcula.