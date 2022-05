El Departament de Salut confirma la presència de quatre casos de verola del mico a Catalunya. Tots tenen vinculació amb altres positius detectats a Espanya, on se n’han detectat 98, la majoria a la Comunitat de Madrid. Per qüestions de privacitat, Salut no donarà dades de les persones afectades.

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 27, 2022

Quins símptomes es tenen? Els símptomes de la verola del mico són: febre, maldecap, dolors musculars i erupció a la pell. La majoria de les persones afectades es recuperen en un període d’entre 2 i 4 setmanes. És una malaltia molt poc freqüent provinent d’un virus endèmic de zones de l’Àfrica central i occidental. 01.13 min Confirmats 4 casos de verola del mico a Catalunya | Mar Garcia

Com es contagia? Per a contagiar-se és necessari un contacte estret amb la persona infectada amb lesions de la pell, saliva o crostes. També objectes contaminats i gotetes respiratòries. El període d’incubació de la malaltia varia entre 5 i 21 dies.

Ens hem de preocupar? La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Sylvie Briand, ha assegurat aquest divendres que el més probable és que augmentin els casos de verola del mico, però ha subratllat que és un virus que "no ha de preocupar la població general". "No sabem si estem veient la punta de l'iceberg o si queden més casos", ha dit Briand en una sessió informativa sobre les dades que té l'organisme pel que fa als nous brots de verola del mico. Briand ha admès "incertesa" sobre com evolucionarà el virus, però ha remarcat que "no és com la covid-19" perquè no es transmet ràpidament.