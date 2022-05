Un pres del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ha agredit aquest diumenge cinc funcionaris. Segons el sindicat UGT, que ha denunciat els fets, l'agressor ha emprat una reixa de ventilació per atacar els treballadors i n'ha ferit un al braç. El pres, que ha quedat immobilitzat durant gairebé tres hores (de 09:40 a 12:10), era en règim tancat i ara se li aplicarà un protocol especial de seguretat. Es troba en presó provisional per diversos delictes com incendi, robatori amb violència i intimidació, lesions i homicidi.

Agressivitat extrema L'agressió ha passat al voltant de dos quarts de deu del matí durant un trasllat de cel·la per tal de reparar la megafonia de l'espai. Fonts penitenciàries han explicat que l'intern s'ha posat agressiu quan han obert la cel·la perquè sortís i ha donat una puntada de peu al pit a un funcionari i cops de puny a un altre. Amb una reixa de ventil·lació ha fet un tall al braç a un dels treballadors i també ha colpejat els funcionaris que hi havia allà. Un ha reburt una coça a la cara i un altre s'ha fet mal a les mans en caure-li el pres al damunt. Els serveis mèdics de la presó han atès dos treballadors i els altres tres els han traslladat a un centre sanitari extern a Brians 2 per fer-los una avaluació més extensa.