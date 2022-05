¿Com sobreviure a un concert de Jazz? Per l'artista Gorka Benítez

Com en altres disciplines, en la música hi ha alguna matèria que es resisteix. Gorka Benítez, un dels saxofonistes i intèrprets de Jazz més rellevants del panorama nacional afirma que “pot arribar a ser de les músiques més avorrides del planeta”.

El saxofonista i compositor Gorka Benítez rtve catalunya

Realment el Jazz s’entén com un gènere en el qual s’ha d’estudiar i practicar de manera individual i això pot portar a malentendre la relació amb el públic. Però on queda la responsabilitat de l’artista per transmetre tot el que li aporta el Jazz? I l’audiència, en té de responsabilitat? Les institucions encarregades de l’educació, la cultura i, per tant, de la música, tenen algun pes en aquesta situació?

La responsabilitat que tenim amb la música La resposta és clara. La música forma part de les nostres vides, però sovint no es planteja quina interacció tenen les persones amb aquesta disciplina i com repercuteix. Malhauradament part de la ciutadania ha perdut l'interès o la curiositat per la música. Com es veu a les escoles la música? Per no endinsar-nos al negoci que s’ha creat al voltant de la mateixa i com el mainstream ha canviat les regles del joc i hi ha incorporat variables econòmiques que res tenen a veure amb saber tocar, cantar o fer un directe.

El Jazz s'ha vist perjudicat Doncs és molt probable que el Jazz sigui un dels gèneres que més s’ha vist perjudicat. En el llibre 'Conèixer el Jazz' d’en Ricard Gili, promotor de La Locomotora Negra una banda de jazz clàssic que ha triomfat arreu del territori, s’explica que abans l’afició d’aquest tipus de música era petita però especialitzada i fidel als grups. Amb aquesta premissa els que es dedicaven a tocar podien anar fent concerts i sobreviure. En l’actualitat, però, els gustos per la música s’han tronat més volàtils i els consumidors i les consumidores ja no tenen ganes d’investigar mentre estan en les seves hores d’oci. El Jazz és un gènere que requereix anar més enllà. Requereix sentir els instruments tocant en directe, veure les expressions dels intèrprets que -gairebé sense mirar-se- estan perfectament connectats i dedicats a ple pulmó a la seva actuació. A més, com sovint es tracta de música instrumental hi ha altres protagonistes que requereixen el seu propi temps: el saxo, la guitarra, l’orgue, el piano... Aquesta dedicació contrasta amb les cançons més populars del moment que fins i tot, diuen el mateix nom de l’autor dins de la cançó. I és que potser l’audiència no es compromet prou amb les seves aficions. Quants aficionats als instruments han començat a tocar sense haver anat a un concert? Doncs amb el Jazz passa el mateix.