Tierras raras, oro tecnológico

Europa trata de aplicar una de las lecciones que aprendió con la pandemia y que ahora se ha reforzado con la guerra en Ucrania: la necesidad de reducir su dependencia en energía y materias primas. Una de las medidas para hacerlo es la de impulsar la minería en su suelo. "En Europa no hay una industria minera ni de transformación ni de reciclaje, importamos prácticamente todas las materias primas", asegura Lucía Caudet, integrante del gabinete del comisario europeo de Industria. Y añade que, en algunos casos, como el de las llamadas tierras raras, imprescindibles para fabricar productos tecnológicos, la dependencia europea de China, está entre el 98 y el 99 por ciento.

Las tierras raras son en realidad 17 elementos de la tabla periódica, esenciales para que funcione nuestro mundo. Están en los teléfonos móviles, el coche eléctrico, la tele en color, en el contraste de una resonancia, el láser, los hornos pirolíticos…y en las energías renovables. "Se llaman las vitaminas de la industria que, en pequeñas cantidades, están en todo tipo de tecnología verde". Así es como las define Jorge Méndez, investigador en la Universidad de la Laguna.

El peligro de la elevadísima dependencia exterior es tan serio que la Comisión Europea ha promovido el lanzamiento de hasta 14 proyectos industriales de explotación de tierras raras en suelo europeo, donde ahora no hay una sola mina de este tipo. Ninguno de esos proyectos es español. Pero en nuestro suelo sí existen yacimientos de tierras raras. Un equipo de Informe Semanal ha visitado algunos de ellos. En Salvatierra está la única empresa que las extrae en España, Áridos do Mendo, cuya actividad principal es la obtención de arenas y gravas para la construcción. Cada año producen 20 toneladas de arenas negras, pero no han conseguido venderlas.

Para separar los elementos de las tierras raras hay que usar medios químicos. En el proceso se generan residuos y algunos contienen sustancias radiactivas. "Y eso te origina un problema medioambiental grave, solucionable, sí, pero para solucionarlo hace falta meter dinero", asegura Ricardo Prego, investigador del CSIC. El único proyecto de explotación de tierras raras presentado en España es el de Matamulas, en Ciudad Real. Pero nunca se ha llegado a poner en marcha. Vecinos y organizaciones ecologistas, autoridades y tribunales lo impidieron.