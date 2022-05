¿Qué leer este verano? ¡Te recomendamos 9 libros refrescantes!

A unos días para que comience la Feria del Libro de Madrid, una de las citas literarias más importantes del país, y con la llegada repentina de un verano que asoma a golpe de calor, los libros llegan para refrescarnos a todos. Tras superar la pandemia, la industria editorial vive un aluvión de novedades que mantienen un mercado vivo en todos los géneros.

Entre tantos nuevos títulos, preguntamos a nuestros prescriptores culturales: ¿qué libro leemos este verano? El periodista cultural, Carlos del Amor, la presentadora del programa El ojo crítico, Laura Barrachina o el alma que guía el espacio de literatura Página Dos, Óscar López, entre otros, nos dan sus recomendaciones para zambullirnos en refrescantes lecturas.

La ciudad de los vivos, de Nicola Lagioia

De Lara Hermoso (RNE)

La historia real del homicidio que conmocionó Italia. Un retrato despiadado del lado oscuro de Roma. Este relato construido por una de las plumas más brillantes del universo literario italiano, presenta una verdad salvaje y desgarradora.

En marzo de 2016, en un apartamento situado a las afueras de Roma, dos jóvenes de buena familia se pasaron varios días de fiesta, poniéndose hasta arriba de cocaína, pastillas y alcohol. Decidieron invitar a alguien y tras llamar a varios amigos que no podían o no contestaban, dieron con Luca Varani, un chico al que apenas conocían. Le ofrecieron drogas y dinero a cambio de sexo. ¿Qué sucedió después? Una intriga de la que no podrás escapar.