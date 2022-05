Cinc consells per fer el teu armari més sostenible a 'Planeta R'

'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

Només fem servir el 20% de la roba que tenim a l'armari. Tot i això, cada any, comprem una mitjana de 34 peces noves. La indústria de la moda és la segona més contaminant d'un planeta on cada vegada és més fàcil i econòmic comprar més roba de la que fem servir.

Al quart capítol de 'Planeta R', la Martina Klein visita la Sonia Flotat, directora de @SoGoodSoCute, per reimaginar el nostre armari i veure que "es pot ser sostenible i anar a la moda", si sabem com fer-ho.

1. Reorganitza el teu armari Segons la Sonia Flotat, "amb quatre pantalons, set o vuit samarretes/camises i un parell de sabates i jaquetes n'hauries de tenir prou per poder vestir cada dia. Un consell és localitzar peces atemporals que et quedin bé i que resisteixin el pas dels anys, no només per la seva estètica sinó per la seva qualitat."

2. Dona-li una segona vida a la roba que no utilitzes "Reserva un matí, buida tot el vestidor i fes piles de roba: la que et poses cada dia, la que no et va bé i la que ha passat de moda. Un cop fet, et quedes amb allò que més necessites i, amb la resta, intentes donar-li una segona vida." Una tendència de moda és llogar roba per subscripció. Cada mes t'envien peces de roba: per dies especials, reunions, festes o, simplement, per complementar el teu armari. D'aquesta manera, pots anar canviant el teu armari sense necessitat de comprar coses que no utilitzaràs. A més de compartir, rendibilitzes la teva roba. La Sònia Flotats ens ensenya a aprofitar tot el que tenim a l'armari RTVE CATALUNYA

3. No llencis roba que es pot arreglar Si se t'ha trencat una cremallera, has perdut un botó, tens les sabates desgastades o alguna costura trencada, no ho llencis! És probable que sigui molt senzill d'arreglar per un sabater o un taller de costura del barri. D'aquesta manera, estarem reutilitzant la nostra roba i ajudant al petit comerç local.

4. Utilitza materials sostenibles Pots optar per teles naturals com la llana o la seda que es descomponen al final de la seva vida útil. Són biodegradables i resistents a la brutícia, a més de ser beneficioses pel medi ambient. Un altre material molt interessant és el cotó. Genera un 46% menys de gasos d'efecte hivernacle. Es produeix de forma orgànica, per tant, no es fan servir pesticides per la seva fabricació.