Rebem a Punts de Vista l'humostista Ana Polo, que fa anys que escriu guions i fa bons monòlegs. Les dones s'han hagut d'esforçar el triple o més per aconseguir superar també el sostre de vidre de l'humor. Possiblement ells ens volen fer creure que són més divertits o presenten millor, però no. I qui posa un bon tou de sorra per acabar amb aquesta manía/estereotip es el Festival Cruïlla, que ja ens espera per a fer-nos més suportable la calorada del juliol.

Humor femení, feminista i de tot el que fa riure L'Ana té clar que no tots els acudits que ha de fer les dones han de ser de dones o feministes. Si els temes surten, millor, però defensa que es pot riure de tot. Com a lesbiana, aprofita les seves anècdotes personals com tots els professionals, però no en fa un tema únic. I apunta que li agrada doinar visibilitat al col·lectiu, que en necessita. Amb l'Ana Polo participaran a l'espai Comèdia del Cruïlla les humoristes Carolina Iglesias, Michelle Wolf, Oye Sherman, Carmen Romero, Ana López, Irene Minovas, Marnie Manning, Raquiel Hervás, Charlie Pee, Eva Sorinano, Valeria Ros, Patricia Espejo, Paula Púa i Vanessa Lokiu. Són 15. D'homes n'actuaran 26, pero benvingues les quinze! Durant el confinament molts han descobert Ana Polo i Oye Sherman com a excel·lents referents de l'humor a Catalunya. Es fan dir 'Oye Polo' i quan van ser a Punts de vista ens van explicar que es van conèixer treballant i que ja no han deixat de ser amigues.