El Govern presenta aquest dimarts el recurs contra l'ordre del 25% de castellà a les aules. Aquest demana suspendre els efectes de l'acte fins que es resolgui el recurs pels "greus perjudicis que pot suposar a tota la comunitat educativa" aplicar aquesta ordre.

Patricia Plaja ha destacat que el Govern vol actuar en tots els àmbits per a defensar el català davant la sentència del 25% i ha apuntat que, a més del recurs judicial, està treballant a impulsar al més aviat possible les "modificacions legislatives necessàries" amb el suport del màxim de grups parlamentaris i un decret llei que serveixi per a protegir els centres educatius.

Per la seva banda, Junts proposarà un decret llei per "deixar en mans" del departament d’Ensenyament la validació dels projectes educatius dels centres per aplicar la sentència del TSJC que imposa el 25% del català a l'escola. En una roda de premsa, el portaveu del partit, Josep Rius, ha explicat que aquest dilluns enviaran al Govern el document que pretén "garantir l'aplicació de la immersió" i "protegir" els docents. Tot i que estan oberts a un decret, Rius ha assegurat que amb un decret llei s'esquivaria el TSJC perquè "només podria ser recorregut pel Tribunal Constitucional". "No es tracta de desobeir, sinó d'aplicar el marc legal vigent", ha defensat.

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha remarcat que calen "les eines del màxim nivell" per blindar el català a l'escola després de la sentència del TSJC i ha assegurat que per a ells cal "el màxim rang legislatiu, com més millor". "És millor una llei que un decret llei", ha resumit en roda de premsa.

Concentració d'un grup d'estudiants Dilluns, un grup de més de 100 estudiants es van concentrar, i alguns encadenar, davant de la delegació del Govern espanyol a Catalunya contra la sentència del 25 % i la Llei de Convivència Universitària (LCU). “�� Un centenar d'estudiants s'han manifestat davant la delegació del Govern.



En un manifest, afirmaven que l'estat espanyol és l'"autèntic culpable" de l'actual situació del català i denuncien que la nova llei de convivència s'ha "fet a mida" per "desarticular" el moviment estudiantil. 00.45 min Un grup d'estudiants s'encadenen contra la sentència del 25% | Lourdes Gata

Recurs davant el TSJC Plataforma per la Llengua ha fet aquest dilluns una crida a totes les entitats implicades en la defensa de l’ensenyament en català perquè facin els tràmits “necessaris” per presentar un recurs a la interlocutòria del TSJC. En roda de premsa al Col·legi de Periodistes després de demanar ser part interessada en el procés en contra de la interlocutòria, Plataforma per la llengua ha proposat un front judicial entre associacions i Govern i ha explicat que ja parla amb altres organitzacions que també podrien presentar un recurs perquè cal combatre la interlocutòria de manera “coordinada”. “�� Plataforma per la Llengua fa una crida a totes les entitats en defensa del català a presentar recurs davant el TSJC | @RTVECatalunya



Per Plataforma per la Llengua, a banda de guanyar temps i retardar l'aplicació de la interlocutòria, aconseguir que més associacions siguin reconegudes com a parts interessades podria servir per "canviar el contingut de la interlocutòria". A més a més, han insistit a demanar la retirada de la reforma de la Llei de política lingüística que promouen diversos grups parlamentaris al Parlament en creure que "posaria encara més en perill el català a l'escola" i "no serviria per respondre als requeriments de la sentència ni per aturar l'atac dels tribunals".