Semana a semana Luismi se ha mostrado en MasterChef 10 como un trabajador incansable. Si bien es cierto que alguna de sus elaboraciones no han convencido a los jueces -como su plato de "Gato preñado"-, lo que no se le puede achacar es la falta de trabajo. En el quinto programa, Luismi volvió a dejar claro que no busca protagonismo y que trabaja para el grupo. Sus frases motivadoras ya son parte de la historia de MasterChef.

Tras una difícil prueba de exteriores, Luismi llegaba al reto de eliminación con el delantal negro, pero eso solo hizo que tuviera más ganas de trabajar. Y lo confirmó con el siguiente mensaje motivador: "La colmena está muy revolucionada pero se trabajará para sanearla. Ni mucho menos soy yo la abeja reina, soy una obrera, y yo remo por la colmena y trabajo para la colmena". Pero las frases inspiradoras no terminaron ahí, y es que Jordi Cruz descubrió el texto que Luismi tenía escrito en la mano. En un primer momento parecía una chuleta, pero no, era una frase motivadora una vez más, esta vez atribuida al rey Gilgamesh, gobernador de la ciudad mesopotámica de Uruk hace más de 5000 años: "Enfrentará batallas que no conoce. Recorrerá un camino que aún desconoce".

Pero por si no fuera suficiente, en la palma de su mano se podían leer palabras como: humildad, tarea y decisión. Pepe Rodríguez quiso saber si era a bolígrafo o tatuaje, a lo que Luismi contestó con otra frase memorable: "No tengo tatuajes. Un Ferrari no lleva pegatinas".