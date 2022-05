La justícia belga torna a dir no a l'extradició de Valtònyc

El Tribunal d'Apel·lació de Gant rebutja novament l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, per un delicte d'injúries o ofenses. Es tracta de l'únic delicte que quedava per valorar en aquest procés després que el mateix tribunal descartés els delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i fins i tot el d’injúries a la Corona.

La Fiscalia belga presenta un últim recurs per intentar extradir Valtònyc a Espanya

El Tribunal ha donat 3 dies a la Fiscalia perquè presenti recurs de cassació, tot i que la defensa de Valtònyc preveu que aviat es pugui donar el cas per tancat. Josep Miquel Arenas veu clar el final del procés i espera que serveixi de precedent per altres casos.

“��️ La justícia belga rebutja novament l'extradició de Valtònyc per un delicte d'injúries o ofenses. ��️ "Ara és el moment de fer política, però també de començar a viure" | @RTVECatalunya ��️ @33nuria33 | @radio4_rne �� https://t.co/xj6A9Q3Agb pic.twitter.com/9ZLWx2Zit1 “

El periple de Valtònyc

Valtònyc va ser detingut fa una dècada pel contingut de les lletres d'algunes de les seves cançons i condemnat el 2017 pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces. En la sentència, l'Audiència Nacional va estimar que alguns dels temes compresos en els seus discos tenen un "indubtable contingut laudatori" de les organitzacions terroristes ETA i GRAPO, que justifiquen i inciten a la reiteració d'accions violentes.

El raper va fugir el 2018 a Bèlgica per evitar l'ingrés a presó a Espanya, on va ser condemnat a tres anys i mig. Arran de la seva fugida les autoritats espanyoles van dictar una ordre europea de detenció i entrega. El procés judicial arrenca el 2019 quan l'extradició del mallorquí va ser rebutjada per un jutjat de primera instància belga, una decisió que el Tribunal de Gant va confirmar el desembre de l'any passat. Al gener, el Tribunal de Cassació va ordenar reexaminar la qüestió dels insults al monarca.