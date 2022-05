Un grup de més de 100 estudiants s'han concentrat, i alguns encadenat, davant de la delegació del Govern espanyol a Catalunya contra la sentència del 25 % i la Llei de Convivència Universitària (LCU).

En un manifest, afirmen que l'estat espanyol és l'"autèntic culpable" de l'actual situació del català i denuncien que la nova llei de convivència s'ha "fet a mida" per "desarticular" el moviment estudiantil.

Marta Daviu, portaveu de l'SEPC, diu que estan disposats a tot "per defensar la llengua". D'altra banda, ha assenyalat que tot i que la "lluita" dins les universitats hagi deixat de ser legal, continua sent "legítima i necessària".

Els mobilitzats han fet càntics durant la seva protesta, com "ahir, avui i demà, l'escola en català" o "Menys policia i més Educació", entre d'altres.

Al cap d'una estona, els Mossos d'Esquadra han començat a treure els concentrats. Els agents han hagut d'arrossegar-ne algun d'ells, però no hi ha hagut actes de violència.

Recordem que aquest dimarts finalitza el termini perquè la Generalitat presenti recurs contra la interlocutòria que l'obliga a donar instruccions als centres perquè executin la sentència abans del 30 de maig.

Recurs davant el TSJC

Plataforma per la Llengua ha fet aquest dilluns una crida a totes les entitats implicades en la defensa de l’ensenyament en català perquè facin els tràmits “necessaris” per presentar un recurs a la interlocutòria del TSJC. En roda de premsa al Col·legi de Periodistes després de demanar ser part interessada en el procés en contra de la interlocutòria, Plataforma per la llengua ha proposat un front judicial entre associacions i Govern i ha explicat que ja parla amb altres organitzacions que també podrien presentar un recurs perquè cal combatre la interlocutòria de manera “coordinada”.

Per Plataforma per la Llengua, a banda de guanyar temps i retardar l’aplicació de la interlocutòria, aconseguir que més associacions siguin reconegudes com a parts interessades podria servir per “canviar el contingut de la interlocutòria”.

A més a més, han insistit a demanar la retirada de la reforma de la Llei de política lingüística que promouen diversos grups parlamentaris al Parlament en creure que “posaria encara més en perill el català a l’escola” i “no serviria per respondre als requeriments de la sentència ni per aturar l’atac dels tribunals”.