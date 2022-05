Joan Carles I torna a Espanya després de quasi 2 anys residint als Emirats Arabs. Serà aquest dissabte quan visitarà la localitat gallega de Sanxenxo (Pontevedra). Posteriorment, es trobarà amb el rei Felip VI a Madrid tot i que tots dos han acordat que no podrà dormir a la Zarzuela, segons ha informat el periodista Fernando Ónega a Onda Cero.

Després de ser investigat pel seu patrimoni a l'estranger i per les presumptes comissions cobrades per les obres de l'AVE a la Meca, l'emèrit trepitjarà Espanya amb totes les causes judicials arxivades al país. La visita arriba dos mesos després que Joan Carles I informés per carta a Felip VI que es quedava a viure als Emirats i que vindria a Espanya únicament de visita.

Les crítiques no s'han fet esperar. Els partits independentistes exigeixen que rendeixi comptes davant la justícia. Però també comuns demanen que doni explicacions per les seves presumptes irregularitats. Menys contundents es mostren des del PSOE, que parlen de trobada pare-fill dins la normalitat.