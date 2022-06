Aquest 10 de juny es compleixen 120 anys de la mort de Jacint Verdaguer i Santaló, prevere i un dels més destacats poetes en llengua catalana.



Gràcies als seus escrits, la llengua va recuperar la categoria de llengua literària. L'estima que la gent li va tenir en vida i el dol per la seva mort han fet que el seu nom sigui el més repetit a places i carrers de Catalunya. Les seves lletres són les més musicades . Per exemple, L'Emigrant, El Noi de la Mare o el Virolai són escrites per mossèn Cinto, però són part de la cultura catalana.

04.26 min La Metro - Recordant Verdaguer