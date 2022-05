Los mejores documentales de RTVE Play esta semana

Esta semana en el catálogo de 'Somos Documentales' encontrarás contenido de lo más variado con propuestas para todos los gustos: historia, conflictos sociales, salud mental, cultura... No te pierdas el viaje por la inteligencia artificial o la historia de los cotizados zapatos Manolo.

Además, disfruta de un nuevo capítulo de El Cazador de Cerebros, dedicado a las enfermedades raras, y Los Pilares del Tiempo, con el gótico.

Manolo: El mago de los zapatos

Manolo: The boy who made shoes for lizards es un documental dedicado a una de las personalidades más reverenciadas en el mundo de la moda, que todo aquel que alguna vez ha admirado y deseado un par de sus famosos zapatos, no debe perderse. A través de entrevistas personales con algunas de las musas y clientas del diseñador, logramos conocer y comprender al hombre que se encuentra detrás de los zapatos más bellos del mundo.