Recta final d'Eurovisió

Ara sí, comença la recta final per Eurovisió 2022, una edició molt esperada després de dos anys marcats per la pandèmia. Torí (Itàlia) es prepara amb il·lusió per acollir la gran final del 14 de maig i també ho fa al mateix temps Chanel, que ja hi és a la ciutat italiana per assajar 'SloMo'. La cantant està treballant molt dur per aconseguir la millor posada en escena.

Suècia, Bèlgica i Austràlia són alguns dels 10 països que han passat la segona semifinal. En l'assaig d'aquesta nit, el jurat professional dona ja a cada representant la meitat del vot final d'aquest dissabte.

La catalana està ultimant els detalls de la seva actuació i ha pogut afirmar que hi ha hagut algunes modificacions, sobretot a la coreografia i a la instrumental, que ara inclou trompetes. Aquest dissabte a la nit serà la gran final del Festival de la Cançó, que es podrà seguir a partir de les 21:00 h a La 1 o per internet a RTVE Play.

Una de les candidates preferides En aquestes setmanes prèvies a la gran final d'Eurovisió 2022, el públic té cada vegada més clar quins són els seus favorits. Entre ells, se situa la catalana Chanel, que ocupa la cinquena posició a les llistes. El rànquing, elaborat a partir de les dades recollides per Eurovison World, situa a Ucraïna com una de les preferides amb el 47% de les apostes. Així, Kalush Orchestra i el seu 'Stefania' s'emportarien el Micròfon de Cristall. El segon lloc estaria ocupat pel país amfitrió, Itàlia, representat per la balada romàntica de Mahmood i Blanco "Brividi". Seguidament, en els últims dies, Regne Unit ha avançat a Suècia, i Sam Ryder ha aconseguit situar-se en el tercer lloc amb "Space Man", deixant en quarta posició el país suec amb Cornelia Jakobs com a representant. Así están las casas de apuestas para ganar Eurovisión a 9 de mayo Eurovision World Feia gairebé 20 anys, des de la candidatura de Beth el 2003, que Espanya no aconseguia tan bones expectatives. Segons les enquestes hi ha prop d'un 50% de quedar entre els 5 primers i més d'un 80% d'arribar al TOP 10. El tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, avança que plantejaran la candidatura de Barcelona per acollir Eurovisió si #Chanel guanya el festival. “�� @jaumecollboni avança que plantejaran la candidatura de #Barcelona per acollir #Eurovisió si #Chanel guanya el festival | #Eurovisión #Eurovisión2022 @pscbarcelona



En declaracions a La2 i Ràdio 4, Collboni ha subratllat que Barcelona "té l'ambició de ser seu de grans esdeveniments culturals", i ha recordat que Eurovisió és un festival on hi participen 40 països i té audiències de 300 i 400 milions d'espectadors. "I Chanel té una relació amb la ciutat de Barcelona i amb Catalunya. És una oportunitat i efectivament, per què no?