El canvi climàtic està provocant que ara, a la segona dècada del segle XXI, ens trobem incendis de sisena generació. Una generació on els incendis alliberen tanta energia que, a més de tenir una atmosfera que els afavoreix, l'aprofiten i la modifiquen, generant tempestes de foc.

A més, s'ha de tenir en compte que la massa forestal és molt abundant a causa del despoblament i l'abandonament rural. Per tant, és molt més fàcil que es pugui expandir molt més ràpid. És per això que podem dir que els incendis d'ara són molt més virolents que els d'abans.

La Martina Klein coneix al Víctor Rojas a 'Planeta R' cropper

La regla dels trenta

La combinació de temperatures superiors als 30 graus, ratxes de vent superiors als 30 quilòmetres per hora i una humitat relativa de l'aire inferior al 30%, provoquen que els incendis forestals tinguin més possibilitats d'expandir-se.

La ramaderia i l'agricultura poden ser la solució

Aquests incendis podrien haver tingut proporcions molt més importants si no l'haguessin frenat els camps agrícoles. Fa uns anys, va haver-hi un incendi a la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues que va cremar 5.000 hectàrees, però el potencial era de 20.000.

És per això que la ramaderia i l'agricultura juguen un paper vital en la prevenció d'incendis forestals. A 'Planeta R', la Martina Klein va parlar amb el Víctor Rojas, un jove pastor de Barcelona que ha canviat ciutat per camp i ha fet de la trashumància una eina per prevenir incendis i tenir cura dels boscos a l’Empordà. Amb un ramat de 600 ovelles neteja periòdicament els cultius del celler La Vinyeta, construint franges de seguretat que són tallafocs naturals.

La neteja de boscos a través de la ramaderia és un mètode per prevenir incendis cropper

Ha creat un projecte que es diu 'ramats de foc', on posa en contacte bombers, tècnics de departament i ramat per delimitar zones estratègiques. 'Si el foc passa per aquí i nosaltres l'hem desbrossat i el bestiar el manté, el foc no continuarà'.

En canvi, si no hi hagués ramaderia o agricultura i tot fossin camps abandonats, el foc podria haver continuat durant moltíssimes més hectàrees. Provocant, així, uns danys molt més nombrosos als nostres boscos.