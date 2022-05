Eclipsi total de Lluna, visible a Catalunya

Estem a pocs dies de viure un els esdeveniments astronòmics més importants de l’any a Catalunya. El pròxim dilluns 16 de maig es podrà observar un eclipsi total de Lluna. Per veure’l, caldrà matinar força, però l’ocasió s’ho mereixerà. Us expliquem en què consisteix un eclipsi, en quin moment es podrà observar i com el veurem des de Catalunya

Què és? Un eclipsi de Lluna és un fenomen que té lloc quan la Terra impedeix que la llum del Sol arribi a la Lluna. Quan això passa la lluna queda totalment eclipsada i adquireix un color vermellós característic degut a la dispersió de la llum refractada per l’atmosfera terrestre.

L'eclipsi, hora a hora Dilluns 16 de maig. A les 3:32 hores de la matinada, la Lluna començarà a entrar dins de la zona de penombra. No serà fins gairebé una hora més tard, a les 4:27 hores, quan la Lluna entrarà dins del con d’ombra projectat per la Terra. En aquest moment s’iniciarà la fase parcial de l’eclipsi i començarem a veure la Lluna amb menys intensitat. A les 5:29 hores, la Lluna entrarà completament en el con d’ombra de la Terra i llavors començarà l’eclipsi total. A les 6:11 hores s’assolirà el punt màxim de l’eclipsi. El fenomen s’allargarà fins a les 6:34 hores, quan la lluna es pondrà per l’horitzó, encarà en fase total de l’eclipsi. L'eclipsi total de Lluna, hora a hora Ver ahora

Com es veurà? Durant l’eclipsi total, la Lluna s’enfosquirà, però no del tot. A més, adquirirà una coloració vermellosa o ataronjada. Aquesta tonalitat es deguda als raigs que reben la Lluna un cop travessen la fina capa de l’atmosfera de la Terra. La llum es vermella a causa de l’absorció que fa l’aire del component blau.

Com es viurà l’eclipsi a la resta d’Espanya i del món? El fenomen serà visible des de gran part del món i Catalunya serà un dels llocs on millor es veurà. Aquí, igual que a les Illes Balears, Aragó, País Basc o Castelló, la Lluna es pondrà abans que acabi l’eclipsi total, per això només es veurà l’inici de la fase total, però no el final. En canvi, al centre, sud i oest peninsular es podrà observar la fase total sencera, però la lluna es pondrà abans que finalitzi la fase parcial de l’eclipsi. En canvi, a les Illes Canàries tindran la sort de veure la fase total i parcial del fenomen de principi a fi. L’eclipsi serà visible en alguna de les seves fases a l’oest d’Àsia, gran part d’Europa, Àfrica, Amèrica i a l’Antàrtida. La fase total de l’eclipsi es veurà al sud d’Europa, centre i oest d’Àfrica i gran part de Nord-Amèrica i Sud-Amèrica i a l’Antàrtida.