¿Te imaginas juntar a diez cómicos y que ninguno se ría? Imposible verdad, pues este es el único objetivo de LOL: Si te ríes, pierdes. Los participantes tienen esta única misión, aguantar la compostura y hacer reír al contrincante. Para ello, tienen seis horas y durante ese tiempo todo vale. Además, vale la pena aguantar, porque el ganador donará 100.000 euros a una organización benéfica de su elección.¿Quizás te suene el formato no? No andas desencaminado, puesto que tiene una ligera inspiración en aquel mítico concurso de los 90 No te rías, que es peor.

Tras el éxito de la primera temporada, el formato vuelve a reunir a los mejores cómicos, imitadores, actores y monologuistas: Anabel Alonso, Henar Álvarez, Juan Amodeo, Carlos Areces, Lorena Castell, Patricia Conde, Antón Lofer, Luis Piedrahita, J.J. Vaquero y Yolanda Ramos. Esta última regresa tras su breve participación en la edición anterior. “Viene muy entrenada y no sabes lo que ha dado por saco a todos los concursantes”, comentaba Silvia Abril.

Además, la emisión cuenta con unas maestras de ceremonias inmejorables, Silvia Abril y Carolina Iglesias. Los espectadores podrán disfrutar de toda la temporada el próximo 20 de mayo en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

¿Cómo es la dinámica del programa? Es una emisión que se graba del tirón. “Son muchas horas encerradas en esa casa y sales con apariencia de pocilga porque acaba todo destrozado, manchado”. Los concursantes se encierran en una casa donde tienen que sacar lo mejor de sí mismo para hacer reír a sus compañeros. Ojo, los aspirantes cuentan con un comodín. ¡Pueden llevarse preparados números de sus casas! “Te dejan que te prepares, que lleves material, que lleves algún número. Tienes como varias cartas que puedes tirar de ellas”. Sin embargo, Silvia Abril explica que después no te da ejecutar nada de lo que tenías previsto.

Diferencias respecto a la primera temporada Silvia Abril confesaba que durante esta edición hay “sorpresas muy bonitas”. Pero, la presentadora no ha podido desvelar nada más. Solo ha asegurado que las risas están aseguradas y que el espectador no puede perderse esta segunda temporada. ¿Por qué? Pues porque han cambiado muchas cosas. “El equipo del programa es maravilloso. Se pasan meses trabajando, escurriéndose los sesos para para ver cómo sorprender a los concursantes que ya vieron la primera edición y lo consiguen”.