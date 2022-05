Investiguen la mort violenta d'un home a Salou i busquen l'autor

Continua oberta la investigació per part dels Mossos d’Esquadra de la mort a trets d'un home aquest dilluns a la nit en una zona d'oci de Salou a Tarragona, i en busquen el presumpte autor. Una persona de 32 anys relacionada amb els fets ha estat detinguda per la policia després que diversos ciutadans que es trobaven al carrer l'interceptessin. La policia va descobrir que tenia una arma de petites dimensions lligades al turmell.

Segons informa el cos de Mossos, els fets van passar pels volts de les 22.50 hores, quan una patrulla de la Policia Local de Salou va rebre l'avís d'un incident al carrer de Saragossa. En arribar al lloc, els agents van veure un grup de persones que retenien un home i van localitzar la víctima a terra davant el restaurant 'El Abuelo' de Salou on es trobava ferida per arma de foc. En concret, havia rebut cinc trets. Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar la vida del jove.

Els agents van detenir l'home retingut per la seva relació amb l'homicidi, tot i que, de moment es descarta que sigui el presumpte autor, apunten fonts properes a la investigació. Els Mossos estan buscant altres persones, entre les quals l'autor material de l'homicidi.

És el tercer tiroteig que es produeix en només una setmana a la via pública a Catalunya. El divendres es va produir una baralla a Pineda de Mar entre joves que va posar fi a la vida d'un jove i el cap de setmanes en una baralla entre captaires.