Chanel ja és a Torí per la recta final d'Eurovisió

Ara sí, comença la recta final per Eurovisió 2022, una edició molt esperada després de dos anys marcats per la pandèmia. Torí (Itàlia) es prepara amb il·lusió per acollir la gran final del 14 de maig i també ho fa al mateix temps Chanel, que ja hi és a la ciutat italiana per assajar 'SloMo'. La cantant està treballant molt dur per aconseguir la millor posada en escena, però també està aprofitant per fer turisme i conèixer més de prop la ciutat.

La catalana està ultimant els detalls de la seva actuació i ha pogut afirmar que hi ha hagut algunes modificacions, sobretot a la coreografia i a la instrumental, que ara inclou trompetes. Aquest dimarts a la nit se celebrarà la semifinal d'Eurovisió, on Chanel no actuarà, però coneixerem els seus rivals. Es pot seguir a partir de les 21:00 h a La 1 o per internet a RTVE Play.

Una de les candidates preferides En aquestes setmanes prèvies a la gran final d'Eurovisió 2022, el públic té cada vegada més clar quins són els seus favorits. Entre ells, se situa la catalana Chanel, que ocupa la cinquena posició a les llistes. El rànquing, elaborat a partir de les dades recollides per Eurovison World, situa a Ucraïna com una de les preferides amb el 47% de les apostes. Així, Kalush Orchestra i el seu 'Stefania' s'emportarien el Micròfon de Cristall. Así están las casas de apuestas para ganar Eurovisión a 9 de mayo Eurovision World El segon lloc estaria ocupat pel país amfitrió, Itàlia, representat per la balada romàntica de Mahmood i Blanco "Brividi". Seguidament, en els últims dies, Regne Unit ha avançat a Suècia, i Sam Ryder ha aconseguit situar-se en el tercer lloc amb "Space Man", deixant en quarta posició el país suec amb Cornelia Jakobs com a representant.