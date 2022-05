A les portes de la calor intensa. Serà un estiu tòrrid?

Fa dies us explicàvem que els pròxims mesos seran més aviats secs, per tant, amb menys pluja del que acostuma a caure. Aquesta tendència es podria combinar, segons els dos grans models, tant l'europeu i el nord-americà, amb un juny, juliol i agost més calorosos del normal. Per tant, com ja va sent habitual en els últims anys, aquest estiu probablement serà més càlid o, fins i tot, tòrrid.

Segons el model europeu, hi ha un 70 a 90% de probabilitats que aquest estiu sigui més calorós del normal. El model americà fila més prim, i aposta per un estiu amb temperatures entre 1 i 2 graus més altes a les habituals, no només a la península sinó també a bona part d’Europa. És una tendència que cal agafar amb pinces. De complir-se probablement seria un del estius més càlids dels darrers anys i amb rècords de calor. Esperem que no sigui així...

Primer tast de calor intensa, aquesta setmana L'ambient primaveral s'ha instal·lat de ple a casa nostra. Després d'un cap de setmana, fins i tot amb temperatures preestiuenques, aquesta segona setmana de maig ha començat amb tempertaures que novament s'enfilaran fins els 23 a 28 ºC a moltes zones de l'interior. L'arribada d'una massa d'aire càlid d'orgen nord-africà, combinada amb la calor generada per la península ibèrica i la forta radiació solar d'aquesta època de l'any, faran pujar la temperatura al llarg d'aquesta setmana. A 1.500 metres, sobre la vertical de Barcelona, passarem dels 9 ºC d'avui a uns 18 ºC el pròxim diumenge. Encara queda molt, però per la setmana que ve encara la temperatura encara podria ser més alta. “��️CAMÍ DE LA #CALOR D'ESTIU ‼️



��Entrada d'aire càlid ➡️ Fins a 15 ºC a 1.500 m a finals de setmana.



��️�� Mapes de temperatura fins diumenge ����



➡️30/33 ºC a Ponent, valls prepirineu i planes interiors 25/28 ºC a la costa i Pirineu. #UVI: MOLT ALT⚠️ PROTEGIRU-VOS! �� pic.twitter.com/opNn9joMpG“ — Sergi Loras (@SergiLoras) May 9, 2022