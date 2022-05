El 62% de la roba que trobem als contenidors es pot reutilitzar. Tot i això, es calcula que cadascú de nosaltres genera 22 quilos de residus tèxtils a l'any dels que només es recullen dos i mig. Tota la resta va al contenidor gris i acaba incinerat o omplint evocadors de roba a l'altra punta del món.

Per poder donar una segona vida a tota aquesta roba, s'ha de llençar als contenidors taronges. A Catalunya, en podem trobar 1.700 repartits en 450 municipis. Al tercer capítol de 'Planeta R', la Martina Klein visita la planta de recuperació tèxtil de Sant Esteve Sesrovires, la més gran del sud d'Europa, per descobrir quin és el procés que fa la roba quan es llença en aquests contenidors fins que es reutilitza o recicla.

Normalment, només un 59% passa la tria. 'Una part s'envia a les seves botigues de segona mà i l'altra s'exporta a altres països. A més, s'arriba a pactes amb entitats socials per poder donar-li roba a la gent més necessitada.

3. Què fem amb la part que no es pot reutilitzar?

Normalment, un 37% de la roba no es pot reutilitzar. Per tant, s'intenten fer nous fils i fibres amb aquests materials. Per aquest, motiu, és necessari saber la composició de la roba.

Des de la planta de recuperació tèxtil s'utilitza un sistema que permet, a través d'una tecnologia d'infrarojos, identificar el percentatge de matèria que té cada peça de roba. D'aquesta manera, es poden separar les peces per tipologies: cotó amb cotó, polièster amb polièster, plàstic amb plàstic... Així doncs, cada material es pot reciclar per donar-li una segona vida, ja sigui reutilitzant-lo o reciclant-lo.