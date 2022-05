Borràs i Turull perfilen un tàndem al capdavant de Junts

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, aposta decididament pel tàndem format per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’actual vicepresident del Partit, Jordi Turull, de cara al congrés que el pròxim 4 de juny ha de decidir a Angers el futur de la formació independentista. Sànchez reclama “unitat” i marca la línia a seguir en una setmana decisiva per determinar fins a on arriba el pols entre dues cultures polítiques dins dels quadres del partit.

Aquest mateix dimarts finalitza el termini per presentar les candidatures a la presidència i a l’executiva nacional. A hores d’ara, la via més probable és la d’un pacte per formar una llista conjunta i evitar que la divisió dins de Junts segueixi creixent.