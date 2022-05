Les bandes sonores i Los Mambo Jambo

L’altre dia estàvem recordant bandes sonores de pel·lícules que, sense adonar-nos, han marcat etapes de la vida. Aquelles que, quan sonen els primers acords, tothom recorda i sent que s’endinsa en un món ple de fantasia. És més que raonable, que en sentir les cançons que han marcat moments importants, hom es traslladi al moment en què les va viure per primera vegada.

Los Mambo Jambo fan música instrumental. Defensen que forma part d’un llenguatge universal sense el qual no es podria fer arribar un missatge tan lluny. La música cantada, pels membres de la banda, destapa tots els secrets abans que arribi als oients i puguin desxifrar-la. Per no parlar dels tòpics que persegueix que, si no és l’amor, serà la mort, la tristesa o l’alegria de sentir un món nou.

Los Mambo Jambo rtve catalunya

Què esperar d’una lletra que et dona totes les solucions sense demanar res a canvi? El quartet format per Dani Nel·lo, Daniel Baraldés, Ivan Kovacevic i Antont Jarl demostren que poden transmetre tot el que fa una lletra a través dels seus instruments i la seva posada en escena. Què seria del enfonsament més famós del planeta sense la seva banda sonora de fons? O del superheroi més fosc sense la seva presentació inicial?

Però anem una mica més enllà. La música instrumental, com defensen Los Mambo Jambo, demana una investigació extra per reconèixer les emocions i sensacions que transmet. A més, tothom sap quina és la cançó que acompanya ‘Misión Imposible’ però molt pocs sabran dir-ne l’autor.

Què seria de les bandes sonores sense la música instrumental? Si parlem de les generacions d’abans dels 80’ podem trobar bandes sonores de pel·lícules icòniques com: ‘Lo que el viento se llevó’ (1939), ‘Casablanca’ i el seu piano (1942), ‘La Naranja Mecánica’ (1971) o ‘Jesucristo Superstar’ (1973). Qui no recorda, a partir dels anys 80, ‘Top Gun’ (1986), el famós ball d’en Patrick Swayze i la Jennifer Grey a ‘Dirty Dancing’ (1987), el superheroi del ratpenat ‘Batman’ i la seva entrada en escena (1989). I si parlem amb els mil·lennials ben segur no poden deixar de somriure quan parlem de ‘El Guardaespaldas’ i el seu saxo (1992), els bombons d’en ‘Forrest Gump’ (1994) o la guardonada banda sonora de ‘El Rey León’ (1994) d’en Hans Zimmer. En aquesta llista de bandes sonores tampoc hi poden faltar, ‘Tarzán’ de Phil Collins, ‘Titanic’ de James Horner (1997) i 'La vida es bella' de Nicola Piovani (1997). I John Williams que va destacar d'entre tots els autors per haver composat les bandes sonores de 'Tiburón' (1975) guardonada amb un Globus d'Or, 'Star Wars' (1977), 'Superman' (1978), 'La Lista de Schindler' (1993), i a l'any 2005, 'Memorias de una geisha' que també fou guardonada.