Noms propis ens ofereix una entrevista que és una autobiografia explicada pel convidat: Juan Avellaneda, 40 anys viscuts i plens d'experiències, i el seu moment actual. Un jove feliç que treballa per aconseguir els seus reptes, encara que sigui donant unes quantes giragonses.

Avellaneda sempre va voler ser dissenyador però es va formar primer com a enginyer i economista, va fer diversos màsters i va ocupar amb èxit llocs de responsabilitat a la banca, però tot ho h canviat pel seu somni.

Icona d'elegància

La ciutat de Barcelona, on va nèixer, ha estat el seu trampolí: és on va presentar els seus dissenys, a una coneguda i antiga casa del Passeig de Gràcia. Una de les poques marques pròpies de la ciutat que encara hi queden.

Personatges coneguts també de Barcelona van començar a dur el seus models: Aldo Comas, Gerard Piqué i sempre, sempre, ell mateix. Allà on va, Juan Avellaneda llueix el seus dissenys. Considera molt important creure en un mateix, ser un mateix i sobretot i en tot moment, ser 'polite' (sic), educat. Els dissenys dels dissenyador són trencadors, revolucionaris, però mai estrafolaris. L'elegància surt de dins però per a ell és milor no embolcallar-la en imposibles.

A l'hora d'inspirar-se, les seves musses són les seves amigues, imagina els dissenys per a elles i fa cas de la intuició pr`pia, sense doar massa importància a les tendències, que diu, passen. Juan Avellaneda gaudeix reinterpretant els clàssics i quan va pel carrer se sorprén que els més joves vesteixin peces vintage que ell va portar quan estaven de moda fa anys.

Juan Avellaneda ha estat premiat enguany amb un dels 'premis dolços' de cultura Continuarà, de RTVE Catalunya rtve

A Noms propis s'ha presentat amb una de les seves icòniques americanes de colors vius i alegres, inspirades en les tradicionals llengües mallorquines, i que ja va lluir a la festa dels Premis Sant Jordi de RTVE Catalunya la vigília de la diada. També ens ha parlat d'uns altres dissenys que li agraden molt i que fa servir per a bolsos i coixins: la 'chinoiserie ' un estil artístic que en realitat és la interpretació europea de la influència de la Xina. Per Avellaneda, estudiar aquests dissenys li ha permès aprendre història i cultura asiàtica.