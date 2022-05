EN DIRECTO EL PROGRAMA 4 DE MASTERCHEF 10

Luismi y las hormigas, ¿acierto o error?

Los aspirantes entran indecisos en el supermercado. No conocen los ingredientes que tienen que utilizar y eso podría acabar en desastre. Luismi se lleva las hormigas. "Lo sabía", asegura Pepe Rodríguez. El aspirante explica qué le ha llevado a tomar la decisión: "Desde pequeño siempre he jugado con ellas, tenía hormigueros y las alimentaba". No pinta demasiado bien su plato. "Es un poco caótico. Entiendo que puedas tener tu argumento, pero tienes que pensar en el comensal, en la persona que va a degustar esto", le aconseja el chef Mateu Casañas.

María Lo y Teresa han escogido el mismo, la espirulina, ¿casualidad? "La tía tiene un potencial brutal. El día que se lo crea, esta persona brilla", asegura María Lo sobre su exnovia. Algunos aspirantes han apostado por elaborar un plato salado, pero hay quienes quieren sorprender a los jueces con un postre, como Eva, Paula y Yannick.