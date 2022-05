La gran fiesta de la música del 14 de mayo se acerca y los nervios se respiran en el ambiente. Chanel ya ha pisado el escenario de Turín para ensayar SloMo con sus bailarines y su recién estrenado traje, diseñado por el gran Palomo Spain. Un acontecimiento que anuncia la inminente llegada de una noche muy especial para cualquier eurofan. Y como España Directo sabe lo larga que se hace la espera, ha preparado un tentempié con invitados de lujo. Karina, Micky y Azúcar Moreno han sido los primeros en animarse a visitar el plató del programa para recordar cómo fue su paso por Eurovisión, contar algunas anécdotas y cantar esa canción que les hizo bailar en la memoria de todos. Serafín Zubiri también ha querido unirse a esta aventura para conmemorar esa representación que nos hizo en 1992 y en el 2000.

Dos hazañas musicales que vivió en Suecia y que recuerda con cariño: “le caí en gracia a una chica que era responsable de prensa y yo era el niño mimado del festival”. ¿Cómo no serlo? Con su voz y talento enamora a cualquiera persona que le escuche.

Si algo queda claro en cuanto Serafín Zubiri entona la primera nota de cualquier melodía es que derrocha arte por los cuatro costados. Por ello, su experiencia eurovisiva no fue solo una , sino que la vivió por partida doble. Viajó a Malmö en 1992 , consiguiendo el puesto número 14 con Esto es la música , y a Estocolmo en el 2000, alcanzando el puesto 18 con Colgando de un sueño .

Un giro inesperado en 2000

Cuando pensaba retirarse de la música, Eurovisión vuelve a interferir en su camino ganando una preselección organizada por TVE con ese tema que dice…"aquí no hay límites a mis deseos". Optimismo y alegría para un acontecimiento que se vio marcado por una anécdota muy peculiar. Cuenta Zubiri que había algunos compañeros que creían que era “un creído porque iba con gafas, ya que no veo, y me llamaban el chulito español”.

Canta, baila, presenta, actúa, locuta y hace deporte y ahora “estoy muy centrado en mi trabajo, la música es lo que me mantiene vivo, tengo 24 conciertos este año”.

Serafín Zubiri y Peter con Ana Ibáñez y Àngel Pons en el plato especial Eurovisión de España Directo RTVE.es

