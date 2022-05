Espionaje en las redes

El espionaje mediante el sistema de software espía Pegasus ha sembrado de turbulencias la política española. En una semana que empezaba con el anuncio de que hace un año fueron espiados los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa y acaba con la comparecencia de la directora del CNI para dar explicaciones sobre el espionaje a independentistas catalanes, Informe Semanal ha hablado con varios expertos sobre cómo funciona y qué debe hacerse con ese sistema.

"Debemos entender claramente que este tipo de instrumentos son armas", asegura Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). "Las armas son también las capacidades que tienen algunos gobiernos o algunos grupos privados de poder inmiscuirse en nuestras conversaciones", añade. La alerta sobre el espionaje en 2019 a mas de 60 personas vinculadas al independentismo catalán partió de un colectivo canadiense llamado Citizen Lab, con el que ha colaborado Amnistía Internacional. Su presidente en España, Estebán Beltrán, ha reprochado la "tardía respuesta" de las autoridades. Beltrán cree que el sistema Pegasus "está fuera de control y necesita una regulación internacional" y aboga por prohibir su uso mientras esa regulación no exista.

La directora del CNI ha admitido en la comisión de secretos oficiales que sus servicios espiaron con autorización judicial a 18 independentistas en relación con la creación del movimiento Tsunami Democratic, que impulso revueltas y protestas tras la sentencia del Proces. Entre los espiados está Pere Aragonès, entonces vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda. Queda abierta la mayor crisis de Pedro Sánchez con ERC y también una nueva grieta en la coalición de gobierno. Mientras, sigue en el aire el futuro de la directora del CNI a la que se reprocha que el CCN no hubiera detectado la infección de los telefónos del presidente y algunos ministros.

La agonía del Mar Menor

La proliferación de algas enciende las alarmas ante la posibilidad de un nuevo episodio de la llamada "sopa verde" en el Mar Menor. "Esta situación es la peor de todas las que hemos visto... Nos quedamos sin Mar Menor, se ve venir un poco así". Antonio Jesús López Avilés es pescador, pero ahora no lo tiene fácil porque las algas se enredan en las redes y el pescado no entra. "Nosotros de momento estamos ya recogiendo las redes para no pescar", cuenta también a un equipo de Informe Semanal Juan Tárraga, patrón de la cofradía de pescadores de Lo Pagán. Él ha montado un negocio turístico para poner en valor su oficio y enseñar a los visitantes la riqueza del ecosistema de la laguna salada mas grande de Europa.

Los pescadores miran a las administraciones, autonómica y central, para pedir responsabilidades y también a la huerta por los nitratos que emplea para producir la agricultura intensiva y que acaban en el agua del mar Menor. "Nosotros creemos que lo mas importante es hacer caso a los científicos que dicen que no puede ser Murcia la huerta de Europa sin un coste sobre el ecosistema", asegura la bióloga Ana Muñoz.



Agricultores como Pilar Zapata, que produce verduras ecológicas, emplea técnicas para evitar que el agua con nutrientes llegue al subsuelo, y sostiene que tal como se están haciendo ahora las cosas en el Campo de Cartagena la agricultura "no contamina y no genera nutrientes excesivos que puedan contaminar". El 85 por ciento de los agricultores del Campo de Cartagena se ha agrupado en torno a la Fundación Ingenio, que promueve una agricultura sostenible.

Para intentar que el ecosistema marino recupere su equilibrio hay en marcha varios proyectos como el llamado Remedios, del Instituto Oceanográfico, que intenta reproducir mediante técnicas de acuicultura la ostra plana, una especie casi extinguida en el Mar Menor, para eliminar del agua el exceso de nutrientes.