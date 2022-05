Manuel Bandera i 'A Chorus Line' se sumen al boom dels musicals a Barcelona

Els musicals continuen triomfant a Barcelona. Feia anys que no teníem una oferta tan variada en aquest gènere a casa nostra. Sí, encara ens queda molta feina per arribar a la cartellera que ofereix Madrid en aquest sentit, però en els darrers mesos estem veient un ressorgir d'espectacles musicals a la ciutat catalana. 'A Chorus Line' és un dels plats forts de la temporada a Catalunya i el seu protagonista, Manuel Bandera, ha passat per 'Punts de vista' per parlar-ne amb Tània Sarrias. És un dels actors de musicals més reconeguts de tot l'Estat i ha treballat al costat de les més grans durant els seus 30 anys de carrera.

Després d'arrasar a Madrid, 'A Chorus Line' ara fa parada al teatre Tívoli de Barcelona fins al 29 de maig. I tot això no seria possible sense l'empenta d'Antonio Banderas. L'actor malagueny s'ha convertit en un dels grans mecenes de l'escena i s'ha llençat a l'univers de la producció teatral.

01.27 min Gran éxito de 'A Chorus Line' en el teatro de Antonio Banderas, en Málaga

'A Chorus Line' es va estrenar oficialment el 19 d'octubre de 1975 en el Shubert Theatre de Broadway. El text gira entorn d'un grup de ballarins que es troben fent proves per a entrar a formar part del cos de ball d'un espectacle de Broadway.