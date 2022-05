Amb les deixalleries generades per tot el món es podrien omplir més de 800.000 piscines olímpiques. Cada dia que pasa es generen més residus i és urgent dirigir el nostre estil de vida cap a un consum responsable on s'adquireixi el que es necessiti i es reutilitzin aquells residus que poden tenir una segona vida. Cada quilo de roba reutilitzat evita l'emissió de 3,2kg de CO2 a l'atmosfera.

Els objectes es poden reciclar o, com vam veure al segon capítol de 'Planeta R', revaloritzar. L'upcycling, bàsicament, consisteix en convertir les escombraries en una cosa útil, moderna i original. Penseu en qualsevol objecte, vell o trencat, que tingueu a casa, afegiu una miqueta d'imaginació i de creativitat, i tindreu prou per crear un objecte totalment nou i diferent.

Això va fer la Martina Klein a l' Upcycling Barcelona . Va entrar amb una camisa vella i un paraigües trencat i va sortir amb una coixinera i una caputxa. A més, vam veure com, amb mantes velles que ningú vol al llit, es pot fer un abric; amb coixineres antigues, una camisa molt moderna; i amb corbates totalment desfasades, un vestit de gala. L'únic límit és la teva imaginació.

Com podem revaloritzar la roba?

El plàstic també pot ajudar a donar llum a la nostra llar. A l' Upcycling Barcelona , han revaloritzat una ampolla d'aigua per convertir-la en un llum molt graciós i sostenible.

Les ampolles de plàstic poden ajudar-nos a sorprendre els més petits de la casa. Per què no les convertim en joguines? Els taps poden ser rodes i les ampolles es poden transformar en camions o monstres terroríficament divertits. Cada ampolla ens pot inspirar un tipus de joguina totalment diferent, original i divertidíssim.

Les ampolles han de morir sent ampolles?

Els electrodomèstics han de morir endollats?

La tecnologia avança a un ritme molt elevat i, per aquest motiu, són molts els electrodomèstics que es queden desfasats a casa nostra. És per això que cal fer un replantejament o donar-li una segona vida. Amb un televisor vell es podria crear un llit per la nostra mascota. Podem buidar el televisor deixant, únicament, la carcassa. Un cop buit, el forrem amb un paper tapís i dins posem coixins perquè estigui còmode.

Una cosa semblant podem fer amb una ràdio vintage. La podem buidar, quedar-nos amb el suport i, a l'espai que queda buit, posar llibres, CDs, una petita planta o una foto de família.