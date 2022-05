'La Gran Consulta' de RTVE visita este jueves La Palma

'La Gran Consulta' de RTVE continúa su recorrido por el país visitando Santa Cruz de La Palma este jueves, 5 de mayo. La isla canaria es la parada número 26 de la ruta que comenzó en octubre en Madrid y que recorre más de 32.000 kilómetros para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos.

El acto se hará desde la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma, de 11:00 a 12:30 horas (hora insular), y se podrá seguir en directo por RTVE Play y redes sociales, presentado por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre.

El programa de esta semana dará protagonismo a la recuperación de la isla y de sus ciudadanos tras la erupción del volcán. Para ello, acudirán al programa el alcalde de la capital, Juan José Neris, y el portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCÁN), David Calvo, que hablará sobre cómo se vivió la erupción de Cumbre Vieja y su posterior evolución.

La música llegará de la mano de Cristina Ramos, una de las mayores embajadoras de Canarias, y Benito Cabrera, músico reconocido en el folclore canario y autor del himno de Canarias, entre otras muchas obras. Juntos actuarán en directo para presentar su nuevo espectáculo, con el que arrancan gira.

Por el set de 'La Gran Consulta' pasará Arturo Rodríguez, fotógrafo documental asentado en Canarias. Una de sus fotografías del volcán de Cumbre Vieja se dio a conocer internacionalmente al ser portada de la revista National Geographic y recibiño el Premio a la excelencia en los Picture of the Year international y el primer premio en la categoría 'Historias de Ciencia' de los Best Of Photojournalism de la NPPA (National Press Photographers Association USA).

El programa contará además con Juan Carlos Pérez Arencibia, director del Observatorio Astrofísico Roque de los Muchachos, que hablará sobre las características del firmamento de La Palma, uno de los lugares más privilegiados del mundo para la observación astronómica; Carmen Díaz González, gerente del Museo de Seda y Taller de Hilanderas, un local a medio camino entre un atelier de artesanía y un museo, donde se conservan tres telares antiguos; y Beatriz Sierra, directora creativa de ‘Serra Collection', una firma de moda de baño canaria que mantiene el proceso de producción artesanal.

La gastronomía canaria estará representada por Brenda Rodríguez Concepción, de la quesería ‘Granja Los Tumbitos’, y Onésima Pérez, de Bodegas ‘Onésima Pérez’, que también contarán cómo sus negocios se vieron afectados por la erupción del volcán.

La información local y de proximidad vendrá de la mano de los compañeros del Centro de Producción RTVE Canarias. En este caso, pasarán por el plató Cristina Alcaine, directora de Informativos y Programas de RTVE Canarias; Roberto Herrera, presentador de ‘Cerca de ti’ de TVE Canarias, y Amado González, de RNE La Palma, junto a Mikel Chacon, director del diario digital El Time de La Palma