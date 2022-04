Una de cada cinc parelles estables es formen després que els membres s'hagin conegut a la feina. Són inevitables les relacions amoroses a la feina o més aviat se n'hauria de fugir? El Xavier Sardà i l'Ana Boadas ho debaten amb el David Balaguer, la Lorena Vázquez, la Carme Lluveras, l'Òscar Broc o el Pipi Estrada, entre altres convidats i testimonis

Gran part dels afers amorosos que sorgeixen a la feina acaben en hotels dels anomenats de cites, establiments que es lloguen per hores amb finalitats normalment sexuals. L'Ana Boadas s'ha citat amb Quique "Torito" al Luxor Love Hotel per investigar com són per dins aquests locals per tenir un encontre romàntic.

Obrim fil - Ana Boadas, Quique 'Torito' i un hotel furtiu

El David Balaguer confessa al programa que ha patit alguns episodis del que ell diu "microenamoraments". Es tracta de situacions transitòries en què es veu afectat per una atracció sexual i afectiva per alguna de les seves companyes de feina. El que el David no sap és que el programa s'ha posat en contacte amb una d'aquestes col·legues, la periodista Cristina Puig i la reacció que té quan la veu a través de la pantalla és d'absoluta sorpresa i estupefacció.

El periodista Pipi Estrada ha tingut una vida sentimental plena d'aventures i sotracs de parella. I moltes vegades la causa original dels trencaments que ha hagut de patir ha estat en aventures sexuals o amoroses que han nascut a la feina, amb companyes de treball. A l'Obrim fil. a més, explica una aventura molt curiosa al mundial de futbol de Mèxic l'any 1986 amb el José María García

¿Tenen drets les empreses a regular per conveni, contracte o reglament intern les relacions amoroses entre els seus treballadors? Pot ser motiu de sanció disciplinària embolicar-se amb un col·lega de l'empresa? L'advocadessa laboralista Avelina Barja respon a aquestes i altres preguntes amb relació al debat

Obrim fil - Aspectes legals de tenir un 'affaire' a la feina

Quines precaucions s'han de tenir si et sents atret per algú amb qui comparteixen feina? Com s'ha de gestionar la situació quan sorgeix una atracció sexual i no t'hi pots resistir? La psicòloga especialitzada en relacions personals Mireia Muñoz en parla al debat

Obrim fil - Consells psicològics per compaginar amor i feina

L'Ana Boadas assenyala al seu informe alguns dels punts més rellevants del debat sobre si s'han d'evitar les relacions amoroses a la feina. Entre altes, que estadísticament, passem més temps amb els companys de feina que amb la família mentre estem desperts i més del 80% de persones ha tingut, al llarg de la seva vida, entre una i tres parelles provinents de l’entorn laboral.

Obrim fil - Informe de l'Ana Boadas: relacions a la feina

El moment més inesperat del programa es produeix quan la Lorena Vázquez confessa un secret que ningú no coneixia: que va tenir un afer puntual a un altre dels analistes, el David Balaguer. El més sorprenent, però, és com es va produir el primer petó i el periple que hi va menar.